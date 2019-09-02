Общество

сегодня, 16:44

Липчане считают ДЮСШ нуждающимися в деньгам

3 498
#опрос #голосование
Липчане считают ДЮСШ нуждающимися в деньгам

А олимпийцев и профессиональные клубы — наоборот.

На сайте управления физической культуры и спорта Липецкой области стартовал опрос о том, какое направление спортивной отрасли региона нуждается в дополнительном финансировании. В опросе уже приняли участие свыше 1 700 пользователей интернета.

Респондентам предлагается выбрать один из четырех вариантов ответа. Пока большинство проголосовавших сходятся во мнении, что дополнительное финансирование нужно детско-юношескому спорту — 54% голосов. 30% респондентов считают, что необходимо финансировать спортивную инфраструктуру. 10% пользователей уверены, что деньги не помешают профессиональным спортивным клубам, а еще 6% - участникам чемпионатов и первенств Европы, мира, Олимпийских игр.

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Для участия в голосовании не надо проходить регистрацию. Опрос размещен здесь.
3 498
#опрос #голосование

Комментарии (3)

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321

50 минут назад
Может нуждающимися в деньгах, а не деньгам? исправляйте...
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Инопланетянин

сегодня, 17:04
Дворах надо мини футболний ибаскетболние с высоким забором. Чтоб мяч не ушол далеко Забор как у олигархов . Желателно с освещением ис видеокамерами
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Путин

сегодня, 16:55
что вообще происходит в стране ты можешь дать ответ
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