Происшествия
56 минут назад
В Липецке сгорел автомобиль
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Пожар произошел в Левобережье
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На улице Крупской в Липецке, у дома №16 сегодня вечером сгорел автомобиль "ВАЗ".
Пожарные прибыли на место, начали тушить загоревшийся авто, но, увы, машина сгорела. Причину возгорания установит экспертиза.
Пожарные прибыли на место, начали тушить загоревшийся авто, но, увы, машина сгорела. Причину возгорания установит экспертиза.
4 510
Нашли,кто в полисменов
Уже ничего не боятся,
Живу на НЛМК
МИРОТВОРЕЦ