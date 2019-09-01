Происшествия

56 минут назад

В Липецке сгорел автомобиль

4 510
#пожар #автомобиль
В Липецке сгорел автомобиль

Пожар произошел в Левобережье 

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На улице Крупской в Липецке, у дома №16 сегодня вечером сгорел автомобиль "ВАЗ".

Пожарные прибыли на место, начали тушить загоревшийся авто, но, увы, машина сгорела. Причину возгорания установит экспертиза.
4 510
#пожар #автомобиль

Комментарии (4)

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Нашли,кто в полисменов

35 минут назад
Коктейльчик Молотова кинул?
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Уже ничего не боятся,

37 минут назад
Даже ночи не дождались
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Живу на НЛМК

44 минуты назад
У нас тут полно дегенератов.Цыги их наркотой травят,пивнухи-пивчанским,киоски-фанфурями.А они,все равно живут,живучие.
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МИРОТВОРЕЦ

46 минут назад
от страха загорелась .....
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