Пожарный почувствовал дым от соседского дома и начал тушить пламя

Сегодня утром в селе Светлая Поляна Грязинского района на улице Авиационной загорелся жилой дом.

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Живущий по соседству водитель 19 пожарно-спасательной части Вадим Куликов почувствовал запах гари, в выйдя во двор, увидел дым выходящий с крыши соседского дома. Пожарный вызвал коллег, после чего сам приступил к тушению огня.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС поРоссии по Липецкой области, к месту тушения прибыло два отделения 19 ПСЧ. Из дома шел густой черный дым, горела кровля. Пожарным удалось потушить пламя и предотвратить переход огня на соседние строения.



Огнем повреждена кровля дома 30 кв.м., погибших и пострадавших нет.



