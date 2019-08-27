Культура

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Более 1 000 человек взяли в руки книги благодаря проекту из Липецка

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#чтение #проект
Более 1 000 человек взяли в руки книги благодаря проекту из Липецка

В культурной акции приняли участие не только россияне, но и иностранцы.

1 130 человек принимают участие в липецкой акции «Летнее чтение». Этот онлайн-проект по приобщению к чтению этим летом запустили в Липецке. Акция ориентирована на людей, которые давно окончили школу и хотят вспомнить, что такое летнее чтение. Или для тех, кто учится еще, но список книг на лето для них мал. Или просто на тех, кто не знает, какую книгу почитать.

- Участниками акции стали 1 130 человек, 400 из них — липчане, 90 - из Москвы, 51 - из Санкт-Петербурга, - сообщила GOROD48 автор проекта Дина Кюнбергер. - В акции принимают участие жители очень многих городов России - от Калининграда до Владивостока. Есть интересные населенные пункты, о которых мало кто слышал. Например, город Тарко-Сале (это Ямало-Ненецкий автономный округ), поселок ВНИИСОК (это Подмосковье), деревня Ахмади (Удмуртская республика). Есть участники из Белоруссии, Украины, Казахстана, Нидерландов, Великобритании, Бельгии, Финляндии, Литвы.

Акция привлекла внимание, по большей части, женщин. На прекрасный пол приходится 85% участников. 45% - участники от 25 до 34 лет. Участники акции прошли регистрацию на специально созданном сайте и получили список из трех книг. Их нужно прочитать и написать по ним рецензии. Работы принимаются до 10 сентября. Пока участники отправили организаторам проекта только шесть рецензий. По окончании приема работ компетентное жюри выберет автора лучших рецензий, который станет обладателем главного приза – электронной книги. Есть и поощрительные призы — традиционные книги и сувениры.
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#чтение #проект

Комментарии (1)

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Люблю Город48

11 минут назад
Пушкин- это последний русский Пророк! Бог послал его для рязъяснения Истины в виде стихов, сказок и рассказов. Во всех- зашифрована Истина! Пушкина нужно читать с учителями.
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