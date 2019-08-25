Липецкий мини-футбольный клуб провел достойную премьеру против команды Суперлиги

Липчане уступили грозненскому "Беркуту" - 1:2, но выглядели не хуже команды из элиты.

Липецкий мини-футбольный клуб провел первый контрольный матч перед стартующим через две недели чемпионатом Высшей лиги.

Липчане решили не мелочиться и пригласили на спарринг в домашний дворец спорта «Атлант» в Копцевых Хуторах (7 км от Липецка) дебютанта Суперлиги грозненский «Беркут». Матч прошел в упорной борьбе и, как утверждают болельщики, липчане оставили хорошее впечатление, хотя уступили команде более высокого ранга – 1:2.

Эта была игра-премьера обновленной липецкой команды, в которой летом сменилась половина состава и пришел новый главный тренер – Заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка УЕФА Сергей Малышев.

Липчане пропустили уже на 2-й минуте после того, как «Беркут» разыграл угловой и капитан гостей Роман Аносов с лету вколотил мяч в нижний угол ворот, которые защищал молодой новобранец из саратовской «Волги» Ярослав Плево.

Однако хозяева не стушевались и старались на каждую атаку грозненцев отвечать своей, из-за чего большая часть игры прошла на встречных курсах. Достаточно сказать, что в первом тайме команды по два раза (!) попадали в штанги и перекладины ворот друг друга.

У липчан выделялся экс-спаратковец Москвы, «серебряный» призер чемпионата России 2017/18 Роман Адамов. Его хитрые и обдуманные ходы, умнейшие передачи, мощные удары приводили зал в восторг.

Во втором тайме хозяева площадки допустили ошибку, потеряв мяч, и в результате нарвались на ответную атаку, которую ударом в дальний верхний угол завершил старожил «Беркута» Донёр Аманбаев – 0:2.

И все же без гола липчане не ушли с площадки. За пять минут до конца встречи «Беркут» совершил 6-й фол, и 10-метровый удар прямо в «девятку» реализовал Адамов, забив первый мяч обновленной липецкой команды.

Сегодня в 15.00 в «Атланте» пройдет повторная встреча этиж же команд. Вход для зрителей свободный.

ЛКС – «Беркут» (Грозный) – 1:2 (0:1)

Голы: Р.Аносов, 2 (0:1). Аманбаев, 41 (0:2). Адамов, 44 (1:2, с 10-м).

ЛКС: 1. Плево – 15. Кондратьев (К), 5. Ролдугин, 6. Цыганков, 9. Истомин – 2. Н.Коротаев, 13. Муратов, 14. Хейруллаев, 8. Адамов – 4. Алханов, 3. Хромых, 11. Горбунов, 10. Шакиев. 12. Афанасов.

«Беркут»: 1. Шамарин – 21. Аносов (К), 7. Катанэ, 22. Куманькин, 3. Аманбаев – 10. Борханов, 71. Герасимов, 18. Белоусов, 55. Зыков – 17. Крутый, 8. Козлов, 77. Голунов, 8. Асхабов.

Предупреждения: Истомин, 2. Козлов, 27. Борханов, 32. Фолы: 10-11 (5:5).

Судьи: С.Сапрыкин (Елец), А.Рязанов (Липецк).

24 августа. Липецкий район, Копцевы Хутора. СК «Атлант». 230 зрителей.