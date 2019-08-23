Мужчина разбил пеньком окно и обокрал чужой дом

Злоумышленник вынес имущества на 17 000 рублей.

Безработный житель Лебедянского района осужден за кражу с незаконным проникновением в жилище. Районный суд наказал преступника 1,5 годами условного срока с тремя испытательного.



Кража со взлом произошла в Лебедянском районе в феврале. Пьяный подсудимый шатался по дворам и решил поживиться чужим имуществом. Подойдя к одному из частных домов, он взял с земли пенек и бросил его в окно здания. Стекло разбилось, и мужчине удалось пробраться в дом. Вор унес с собой все те ценности, что смог найти. Это DVD-плеер, электрический водонагреватель, масляные радиаторы отопления, музыкальные колонки, электрическая плита, подушка и одеяло. Когда в дом вернулись хозяева, то они недосчитались имущества на 17 424 рубля.



Еще до суда мужчина признался в преступлении и вернул часть украденного.