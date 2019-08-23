Происшествия

35 минут назад

Мужчина разбил пеньком окно и обокрал чужой дом

181
#кража
Мужчина разбил пеньком окно и обокрал чужой дом

Злоумышленник вынес имущества на 17 000 рублей.

Безработный житель Лебедянского района осужден за кражу с незаконным проникновением в жилище. Районный суд наказал преступника 1,5 годами условного срока с тремя испытательного.

Кража со взлом произошла в Лебедянском районе в феврале. Пьяный подсудимый шатался по дворам и решил поживиться чужим имуществом. Подойдя к одному из частных домов, он взял с земли пенек и бросил его в окно здания. Стекло разбилось, и мужчине удалось пробраться в дом. Вор унес с собой все те ценности, что смог найти. Это DVD-плеер, электрический водонагреватель, масляные радиаторы отопления, музыкальные колонки, электрическая плита, подушка и одеяло. Когда в дом вернулись хозяева, то они недосчитались имущества на 17 424 рубля.

Еще до суда мужчина признался в преступлении и вернул часть украденного.
181
#кража

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пожарные тушили возгорание в 16-этажке на улице Космонавтов
#пожар
Пожарные тушили возгорание в 16-этажке на улице Космонавтов

10 минут назад

Происшествия
В прокуратуре области обжаловали действия и.о. начальника УМВД РФ по Липецку
#конфликт
7
В прокуратуре области обжаловали действия и.о. начальника УМВД РФ по Липецку

25 минут назад

Происшествия
Число обанкротившихся липчан за полгода выросло в полтора раза
#банкротство
98
Число обанкротившихся липчан за полгода выросло в полтора раза

сегодня, 11:34

Происшествия
Автомобилист повалил столбы в 15 микрорайоне
#авария #ДТП #столб
14
Автомобилист повалил столбы в 15 микрорайоне

сегодня, 11:06

Происшествия
Езда «против шерсти» попала на видео
#нарушение ПДД
59
Езда «против шерсти» попала на видео

сегодня, 10:00

Происшествия
На трассе «Дон» разбились юные мотоциклисты
#Авария #ДТП
3
На трассе «Дон» разбились юные мотоциклисты

сегодня, 09:26

Происшествия