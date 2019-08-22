На Соборной площади сегодня ждут 10 000 липчан

Здесь пройдет завершающий Дни Москвы концерт.

Как рассказали GOROD48 в управлении культуры и туризма Липецкой области, концерт на Соборной площади, который сегодня завершит проходящие в области Дни Москвы, продлится около двух часов. Ожидается, что на площадь придут до 10 000 зрителей.



Сегодня вечером на Соборной площади выступят группы «Пицца» и «Кватро», театр танца «Гжель», солистка Большого театра Ксения Дежнёва, заслуженный артист России Феликс Царикати, финалистка проекта «Голос» Тина Кузнецова. Программу завершит народная артистка России Лариса Долина.



Программа Дней Москвы в Липецке не ограничивается концертом на Соборной площади. Сегодня в областной администрации официальная делегация Москвы обсудит с Игорем Артамоновым итоги и перспективы межрегионального сотрудничества.



Запланированы «круглые столы» по вопросам образования, организации тушения пожаров, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, взаимодействию власти и граждан в управлении городом. Московская делегация также посетит липецкую торгово-промышленную палату.



На пятницу запланирован выезд к липчанам — ветеранам Великой Отечественной войны, которые были награждены медалями «За оборону Москвы». Делегация Москвы посетит Лебедянский и Чаплыгинский районы.