Общество

34 минуты назад

На Соборной площади сегодня ждут 10 000 липчан

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#Дни Москвы #концерт
На Соборной площади сегодня ждут 10 000 липчан

Здесь пройдет завершающий Дни Москвы концерт.

Как рассказали GOROD48 в управлении культуры и туризма Липецкой области, концерт на Соборной площади, который сегодня завершит проходящие в области Дни Москвы, продлится около двух часов. Ожидается, что на площадь придут до 10 000 зрителей. 

Сегодня вечером на Соборной площади выступят группы «Пицца» и «Кватро», театр танца «Гжель»,  солистка Большого театра Ксения Дежнёва, заслуженный артист России Феликс Царикати, финалистка проекта «Голос» Тина Кузнецова. Программу завершит народная артистка России Лариса Долина. 

Программа Дней Москвы в Липецке не ограничивается концертом на Соборной площади. Сегодня в областной администрации официальная делегация Москвы обсудит с Игорем Артамоновым итоги и перспективы межрегионального сотрудничества.

Запланированы «круглые столы» по вопросам образования, организации тушения пожаров, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, взаимодействию власти и граждан в управлении городом. Московская делегация также посетит липецкую торгово-промышленную палату.

На пятницу запланирован выезд к липчанам — ветеранам Великой Отечественной войны, которые были награждены медалями «За оборону Москвы». Делегация Москвы посетит Лебедянский и Чаплыгинский районы.
21 647
#Дни Москвы #концерт

Комментарии (23)

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Вася Куролесов

2 секунды назад
Не дадим единой россии ни единого голоса
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Слова к делу не пришьешь

13 секунд назад
дадада,ссыль дай на результаты "опроса".Когда "проводит опрос" ВЦИОМ-то по их мнению путина поддерживают 86% населения))))) У жирика-свои результаты.А по моим результатам-96% липецка за Медведя из Маши и Медведь.Так ослабни и тупо дай ССЫЛЬ.В притивном случае-иди пос...сы.В результате того,что к ВЫБОРАМ не допущены ВСЕ кандидаты-пусть жители решали бы САМИ-будет как в Новосибе,Приморье,Иркутске и др. городах:НЕЗАВИСИМЫХ в списке,естественно,нет,но допущены СОРАТНИКИ ЕР-те,кто сидит в госдуме-кпсс,лдпр и какой-то бородатенький чмошник.В итоге-народ придет,плюнет на список и уйдет,а вот потом голоса РАСПРЕДЕЛЯТСЯ среди своих.Во 2-й тур попадут те же самые-подельники дуче.Это не мое мнение-ИМЕННО ЭТО происходит по всей рашке.ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО выбора коммунистов или лдпр-НЕТ.Это результат ПРОТЕСТНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.Развивайтесь,учитесь,анализируйте,иначе так павианами и останетесь.Победит лысый!
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Горячая десятка

39 секунд назад
1 Не удобные Волгаьусы, транспорт идущий битком среди дня и не идущий после 20-00
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Горячая десятка

2 минуты назад
5. Коммунисты и обманутые дольщики ездили в Москву, выступали в Гос Думе и наконец-то их услышали, но подали под соусом ВРИО! 6. Программа сноса аварийного жилья шла в области и при Королеве. 7 Не найдены деньги на модернизацию очистных на тракторном (парки, плитка, пиар - деньги есть!) 8. Из нижнего парка хотят устроить очередную ярмарку! 9. Отъем у липчан и гостей города бесплатного источника с минеральной водой, как издевательство- город 48 написал- вода в бювете санатория, а санаторий за забором! 10 Общественные пространства - каменный лог в районе 15-11 микрорайона, городище, сквер у Аматы плазы- при Королеве, причем ВРИО? При ВРИО сквер у комсомольского пруда по проекту Стрелки, исполненной фирмой - банкротом!
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ghost

8 минут назад
Город48 , а почему отключили комментарии под новостью " По Соборной площади проехал «живой триколор» силовых структур" . Пришла команда сверху ?? не смогло начальство смирится с тем, что народ облил гавном всю эту акцию вместе с этими ведомствами ?? и показали их истинное лицо и предназначение
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За РОССИЮ ! Долой гсдэповское настроение !

8 минут назад
Побольше ментов поставьте по периметру ,да покучнее ! Хочу быть уверенным в своей безопасности от НАТОВСКИХ ПИНДОСОВ ! МЫ победили фашизм ! Мы победим армию дядюшки Сэма!
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Наталья

11 минут назад
Задумайтесь. Это же Соборная площадь. Какие концерты?
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фекла

11 минут назад
пойду лапти и кокошник, готовить ведь эстрадная звезда 19 веку едет
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Горячая десятка

12 минут назад
1. В быханов саду вырублено 50% зеленых насаждений! 2. Реальная зарплата рядовых медиков, весьма далека от декларируемых, даже сайт службы занятости дает цифры от 11 до 20 тысяч, тогда как отчитываются.... чуть ли не 90000. Нагрузка на медиков увеличилась, реальная (не нарисованная) зарплата нет. Зарплата в других местах то же не увеличилась. 3. Город весь разрыт, в городе живут люди, однако одновременно перерыли дороги, парки, опять меняют плитку и бордюры, только год назад на Космонавтов делали тротуары и снова ремонт! 4.С транспортом стала катастрофа- маршрутки полные среди бела дня, после 20 -00 даже в центре - тишина, тогда как в Воронеже- до глуьокой ночи, не более 5 минут и можно даже посидеть, а в Липецке, видели чиновники как лезут бабушки на сидения в Волгабусе? А у нас - достижения! Списанный металлолом из Москвы и не работающее управление транспортом!
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Википедия

13 минут назад
22 августа 1991 года члены Верховного Совета РСФСР на утреннем заседании приняли постановление о национальном флаге РСФСР[2]: Верховный Совет РСФСР постановляет: До установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации. Первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР Р. И. Хасбулатов. В тот же день во время траурного митинга по погибшим митингующие вынесли огромное бело-сине-красное полотнище.
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