Общество

41 минуту назад

В мэрии Липецка разработали систему борьбы с незаконной расклейкой рекламных объявлений

6 530
#бесплатные объявления
В мэрии Липецка разработали систему борьбы с незаконной расклейкой рекламных объявлений

Автодозвон, приезд в гости, штраф…

Месяц тому назад в Липецком горсовете призвали чиновников найти действенные методы управы на расклейщиков бесплатных объявлений. Тогда же директор директор «Городского центра рекламы» Аси Франценюк сообщила депутатам, что у чиновников нет никаких законных способов понудить заказчиков такой рекламы отказаться замусоривать Липецк. А сегодня в администрации Липецка состоялось совещание по разработке действенных механизмов борьбы с незаконной расклейкой рекламных объявлений.

Бумажный спам - бич Липецка. Если вынутую из почтового ящика бесплатную газету можно как-то использовать в хозяйстве, например, для разделки селедки, то что делать с бумагой, которой оклеены столбы, углы домов, двери подъездов и остановки общественного транспорта? Как победить эту беду и очистить город?

9166b2e26378ad44b280c64c48f549d9.jpg

- Мы разрабатываем несколько способов борьбы с этой напастью, - отвечает на вопрос GOROD48 куратор общественных пространств, вице-мэр Липецка Константин Власов.

Первый способ связан с промывкой мозгов выгодоприобретателям бумажного спама - физическим и юридическим лицам, рекламирующим свои товары и услуги. В четырех районах Липецка будут созданы межведомственные комиссии, члены которых - чиновники и полицейские - будут после предварительного обзвона приезжать домой к покупающим рога сайгака или предлагающим работу гражданам или к юрлицам и проводить с ними профилактические беседы. При повторном случае появления бесплатных объявлений таких выгодоприобретателей будут нещадно штрафовать, благо ряд статей КоАП РФ или области позволяет наказать рублем нарушителей Правил благоустройства.

Второй способ - автодозвон. «Удовольствие для администрации города платное, но действенное, как показывает опыт других регионов», - говорит Константин Власов. Сотрудники управлений округами Липецка будут собирать листовки с указанными на них номерами телефонов, сдавать их в мэрию, где из них сформируют соответствующую базу и передадут в работу выбранному на конкурсных условиях оператору.

- Автодозвон - очень действенный способ порчи нервов расклейщиков рекламных объявлений, - говорит вице-мэр.

Также в администрации Липецка рассматривают вариант размещения специальных стендов под бесплатную бумажную рекламу и объявления в общественных местах города. «Раз такая потребность у горожан есть, почему бы не пойти им навстречу с одним условием: не клеить бумагу на столбы и на стекла остановочных павильонов», - считает Константин Власов.

В настоящее время в мэрии изучают все лучшие отечественные и иностранные практики борьбы с бумажным спамом, чтобы некоторые из них внедрить в Липецке.
6 530
#бесплатные объявления

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

зрк

10 минут назад
Сергей Богословский, а кому пополнять бюджет чтобы его чиновники растащили.Все это конечно хорошо.Но вопрос такой.Видел у себя расклейщика инвалида.Разговорился.Ни куда на работу не берут кроме как расклеивать обьяву.У нас работы нет и можно его понять.Ему на что жратву покупать.Нас и так работы везде лишают.Мне кажется надо глубже смотреть в проблему.А у нас как всегда запретить.А кто о людях будет думать пушкин что ли.Чиновникам никто не нужен
ответить

Перри Мейсон

14 минут назад
"Тогда же директор директор «Городского центра рекламы» Аси Франценюк " Классная должность и имя супер!
ответить

Сергей Богословский

21 минуту назад
Интересный факт: три года назад на закрытом уже "Портале неравнодушных" об этом я лично писал тогдашней администрации. Ни ответа, ни привета, как говорится. Те же самые способы предлагались. но ведь очевидно и просто!Позвонил, (контрольный звонок с видеофиксацией объявления), приехал, - изъял товар и выписал штраф. Почему у нас не хотят пополнят бюджет, лично мне не понятно.
ответить

влад

26 минут назад
правильно не кто не будет расклеивать объявления чужой конторы
ответить

777

28 минут назад
Веб камеры на остановках как безопасный город и штраф не только с бизнеса но и с расклейщиков 5000 с бизнеса и 2000 с расклейщиков на содержание самих остановок...
ответить

mzla

31 минуту назад
Хорошо, тогда расклейщики будут печатать на объявлениях телефоны мэрии и прочих структур.
ответить

Еще в рубрике

Дорожникам придется заплатить за разбитые Jaguar и Audi A6
#ямы #дороги
1
Дорожникам придется заплатить за разбитые Jaguar и Audi A6

23 минуты назад

Общество
Родителям липецких школьников рано запасаться шахматами
#шахматы #школа #образование
4
Родителям липецких школьников рано запасаться шахматами

сегодня, 15:22

Общество
В домах частного сектора на улице Арктической несколько дней не будет света
#отключение
В домах частного сектора на улице Арктической несколько дней не будет света

сегодня, 14:18

Общество
По Липецку разгуливает аист
#птица #аист
6
По Липецку разгуливает аист

сегодня, 14:13

Общество
Дезориентированный дедушка оказался в Ельце с женой - тоже дезориентированной
#поиск
10
Дезориентированный дедушка оказался в Ельце с женой - тоже дезориентированной

сегодня, 13:36

Общество
Игорь Артамонов предложил выплачивать миллион рублей врачам дефицитных специальностей
#здравоохранение
29
Игорь Артамонов предложил выплачивать миллион рублей врачам дефицитных специальностей

сегодня, 13:25

Общество