Общество
41 минуту назад
В мэрии Липецка разработали систему борьбы с незаконной расклейкой рекламных объявлений
Автодозвон, приезд в гости, штраф…
Месяц тому назад в Липецком горсовете призвали чиновников найти действенные методы управы на расклейщиков бесплатных объявлений. Тогда же директор директор «Городского центра рекламы» Аси Франценюк сообщила депутатам, что у чиновников нет никаких законных способов понудить заказчиков такой рекламы отказаться замусоривать Липецк. А сегодня в администрации Липецка состоялось совещание по разработке действенных механизмов борьбы с незаконной расклейкой рекламных объявлений.
Бумажный спам - бич Липецка. Если вынутую из почтового ящика бесплатную газету можно как-то использовать в хозяйстве, например, для разделки селедки, то что делать с бумагой, которой оклеены столбы, углы домов, двери подъездов и остановки общественного транспорта? Как победить эту беду и очистить город?
- Мы разрабатываем несколько способов борьбы с этой напастью, - отвечает на вопрос GOROD48 куратор общественных пространств, вице-мэр Липецка Константин Власов.
Первый способ связан с промывкой мозгов выгодоприобретателям бумажного спама - физическим и юридическим лицам, рекламирующим свои товары и услуги. В четырех районах Липецка будут созданы межведомственные комиссии, члены которых - чиновники и полицейские - будут после предварительного обзвона приезжать домой к покупающим рога сайгака или предлагающим работу гражданам или к юрлицам и проводить с ними профилактические беседы. При повторном случае появления бесплатных объявлений таких выгодоприобретателей будут нещадно штрафовать, благо ряд статей КоАП РФ или области позволяет наказать рублем нарушителей Правил благоустройства.
Второй способ - автодозвон. «Удовольствие для администрации города платное, но действенное, как показывает опыт других регионов», - говорит Константин Власов. Сотрудники управлений округами Липецка будут собирать листовки с указанными на них номерами телефонов, сдавать их в мэрию, где из них сформируют соответствующую базу и передадут в работу выбранному на конкурсных условиях оператору.
- Автодозвон - очень действенный способ порчи нервов расклейщиков рекламных объявлений, - говорит вице-мэр.
Также в администрации Липецка рассматривают вариант размещения специальных стендов под бесплатную бумажную рекламу и объявления в общественных местах города. «Раз такая потребность у горожан есть, почему бы не пойти им навстречу с одним условием: не клеить бумагу на столбы и на стекла остановочных павильонов», - считает Константин Власов.
В настоящее время в мэрии изучают все лучшие отечественные и иностранные практики борьбы с бумажным спамом, чтобы некоторые из них внедрить в Липецке.
Бумажный спам - бич Липецка. Если вынутую из почтового ящика бесплатную газету можно как-то использовать в хозяйстве, например, для разделки селедки, то что делать с бумагой, которой оклеены столбы, углы домов, двери подъездов и остановки общественного транспорта? Как победить эту беду и очистить город?
- Мы разрабатываем несколько способов борьбы с этой напастью, - отвечает на вопрос GOROD48 куратор общественных пространств, вице-мэр Липецка Константин Власов.
Первый способ связан с промывкой мозгов выгодоприобретателям бумажного спама - физическим и юридическим лицам, рекламирующим свои товары и услуги. В четырех районах Липецка будут созданы межведомственные комиссии, члены которых - чиновники и полицейские - будут после предварительного обзвона приезжать домой к покупающим рога сайгака или предлагающим работу гражданам или к юрлицам и проводить с ними профилактические беседы. При повторном случае появления бесплатных объявлений таких выгодоприобретателей будут нещадно штрафовать, благо ряд статей КоАП РФ или области позволяет наказать рублем нарушителей Правил благоустройства.
Второй способ - автодозвон. «Удовольствие для администрации города платное, но действенное, как показывает опыт других регионов», - говорит Константин Власов. Сотрудники управлений округами Липецка будут собирать листовки с указанными на них номерами телефонов, сдавать их в мэрию, где из них сформируют соответствующую базу и передадут в работу выбранному на конкурсных условиях оператору.
- Автодозвон - очень действенный способ порчи нервов расклейщиков рекламных объявлений, - говорит вице-мэр.
Также в администрации Липецка рассматривают вариант размещения специальных стендов под бесплатную бумажную рекламу и объявления в общественных местах города. «Раз такая потребность у горожан есть, почему бы не пойти им навстречу с одним условием: не клеить бумагу на столбы и на стекла остановочных павильонов», - считает Константин Власов.
В настоящее время в мэрии изучают все лучшие отечественные и иностранные практики борьбы с бумажным спамом, чтобы некоторые из них внедрить в Липецке.
зрк
Перри Мейсон
Сергей Богословский
влад
777
mzla