Депутаты горсовета рекомендовали мэрии «найти управу на расклейщиков объявлений»

Сегодня на комиссии в липецком парламенте директор «Городского центра рекламы» отчиталась перед депутатами о работе своего учреждения в 2018-м году и за текущий период.



Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета, в прошлом году на установку и эксплуатацию рекламных конструкций было выдано на 44% разрешений больше, чем в 2017-м. Этот тут же отразилось на поступлениях в бюджет. Липецк заработал на рекламе 32 млн рублей.



В 2019-м уже подготовлено 19 разрешений на размещение и установку рекламных конструкций, 5 – отказов. За 5 месяцев этого года «ГЦР» привлек в городской бюджет 11,5 млн рублей.



Директор «Городского центра рекламы» Ася Франценюк рассказала, что в прошлом году было выдано 625 предписаний на демонтаж 1460 рекламных конструкций, и на 1028 рекламных стендов на подъездах жилых домов.



- Сейчас в Липецке существует проблема хаотичного размещения информационных конструкций на фасадах зданий. Чтобы решить эту проблему «ГЦР» планирует утвердить Порядок перемещения информационных элементов с фасадов зданий. После этого городские власти смогут демонтировать не только незаконные рекламные конструкции, но и информационные элементы с фасадов зданий. В этом году проедем по 79 улицам и посмотрим, где они есть, - поделилась директор «Городского центра рекламы» Ася Франценюк.



Кроме того, у «ГЦР» уже готов пакет изменений в Положение о рекламе. Согласно документу, после утверждения горсоветом, с центральных магистралей Липецка исчезнет «бегущая строка». На этот вид рекламы жалуются липчане, да и, по мнению Аси Франценюк, «это уже прошлый век». Уже разработан и дизайн-код рекламных конструкций для каждого вида помещений.



Председатель комиссии Анатолий Крупнов поинтересовался, как в городе борются с бумажными объявлениями на домах, световых опорах, остановках, а также в почтовых ящиках липчан. Ведь у такой навязчивой рекламы есть заказчик.



По словам Аси Франценюк, расклейка объявлений это не нарушение закона «О рекламе», а нарушение Правил благоустройства. Предъявить претензии заказчику пока невозможно.



- Зачастую никакого договора у расклейщиков нет. А если и есть, то там прописано, что объявления нужно расклеивать только в специально отведенных местах. Получается, что виноват сам расклейщик, заказчика привлечь не за что. Чистить нужно так часто, чтобы этот вид бизнеса свести к нулю, чтобы заказчику было невыгодно так работать. Пока рычагов никаких нет, - пояснила Ася Франценюк.



- Нужно этот вопрос тщательно проработать. Такие затраты несут наши муниципальные предприятия по очистке столбов, остановок и других мест. На расклейщиков объявлений нужно искать управу! - прокомментировал первый вице-спикер Фёдор Жигаров.

