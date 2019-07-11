Общество

сегодня, 13:56

Депутаты горсовета рекомендовали мэрии «найти управу на расклейщиков объявлений»

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#благоустройство #незаконная реклама
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Депутаты горсовета рекомендовали мэрии «найти управу на расклейщиков объявлений»

Сегодня на комиссии в липецком парламенте директор «Городского центра рекламы» отчиталась перед депутатами о работе своего учреждения в 2018-м году и за текущий период.  

Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета, в прошлом году на установку и эксплуатацию рекламных конструкций было выдано на 44% разрешений больше, чем в 2017-м. Этот тут же отразилось на поступлениях в бюджет. Липецк заработал на рекламе 32 млн рублей. 

В 2019-м уже подготовлено 19 разрешений на размещение и установку рекламных конструкций, 5 – отказов. За 5 месяцев этого года «ГЦР» привлек в городской бюджет 11,5 млн рублей.  

Директор «Городского центра рекламы» Ася Франценюк рассказала, что в прошлом году было выдано 625 предписаний на демонтаж 1460 рекламных конструкций, и на 1028 рекламных стендов на подъездах жилых домов.  

- Сейчас в Липецке существует проблема хаотичного размещения информационных конструкций на фасадах зданий.  Чтобы решить эту проблему «ГЦР» планирует утвердить Порядок перемещения информационных элементов с фасадов зданий. После этого  городские власти смогут  демонтировать не только незаконные рекламные конструкции,  но и информационные элементы с фасадов зданий. В этом году проедем по  79 улицам и посмотрим, где они есть, - поделилась директор «Городского центра рекламы» Ася Франценюк. 

Кроме того, у «ГЦР» уже готов пакет изменений в Положение о рекламе. Согласно документу, после утверждения горсоветом, с центральных магистралей Липецка исчезнет «бегущая строка». На этот вид рекламы жалуются липчане, да и, по мнению Аси Франценюк, «это уже прошлый век». Уже разработан и  дизайн-код рекламных конструкций  для каждого вида помещений. 

Председатель комиссии Анатолий Крупнов поинтересовался, как в городе борются с бумажными объявлениями на домах, световых опорах, остановках, а также в почтовых ящиках липчан. Ведь у такой навязчивой рекламы есть заказчик.    

По словам Аси Франценюк, расклейка объявлений это не нарушение закона «О рекламе», а нарушение Правил благоустройства. Предъявить претензии заказчику пока  невозможно.  

- Зачастую никакого договора у расклейщиков нет. А если и есть, то там прописано, что объявления нужно расклеивать только в специально отведенных местах. Получается, что виноват сам расклейщик, заказчика привлечь не за что. Чистить нужно так часто, чтобы этот вид бизнеса свести к нулю, чтобы заказчику было невыгодно так работать. Пока рычагов никаких нет, - пояснила Ася Франценюк.  

- Нужно этот вопрос тщательно проработать. Такие затраты несут наши муниципальные предприятия по очистке столбов, остановок и других мест. На расклейщиков объявлений нужно искать управу!  - прокомментировал первый вице-спикер Фёдор Жигаров.  
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#благоустройство #незаконная реклама
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Комментарии (18)

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Жигарев

5 минут назад
Тоже пенсионер уже давным давно. Лезет-где Макар телят не пас. Цу свои раздаёт. Где бороться с кем бороться. А с рекламой наружной в городе ж... и большая!
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Гнать из горсовета

10 минут назад
Дармоеды, вместо того чтоб думать как обеспечить бизнес нормальными рекламными местами. И как это содержать приглядно . Объявлениями занимайтесь! Вот берите и занимаетесь дармоеды. И за округами своими смотрите. А не только мандат и бабло получать.
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Гцр

13 минут назад
Заниматься должно другими вещами. Более важными.Ну никак не объявлениями на столбах.
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Дармоеды

15 минут назад
И как депутаты собрались поддерживать малый бизнес?
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Вместо нормальной работе

19 минут назад
По развитиям рекламы. Заставляют гцр заниматься фигней! Трутни! Вы депутаты-от округа. Вот и глядите кто у вас в округе клеит объявления. Наглые рожи депутатские.
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А телефон зарегистрируют

25 минут назад
#*+, на бабку из деревни. 80 лет. Которая тоже ничего не знает)))
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Можно с ними бороться никак

26 минут назад
Сколько в городе расклейщиков. Столько милиции нет-и всех вместе взятых.так ещё и поймать надо. А заказчик скажет-ничего не знаю.
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#*+

27 минут назад
Да штрафовать тех руководителей чьи телефоны написаны. И штрафовать кого поймали за этим видом расклеек.
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Хоть к господу Богу

29 минут назад
КИРШЕНБАУМ, обратись. Это непобедимо. Было. Есть и будет. Что с ветряными мельницами. Даже заблокируют номер-они новый купят, хоть обборись. С этими ветряными мельницами,
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Теракт по

36 минут назад
Телефону совершать будешь. И то не заблокируют. Лишь бы остался абонент теле 2-где дёшево. И не ушел к другим. А то билайн будут лишний рубль списывать со счета телефона)))
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