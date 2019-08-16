Елецкий водитель снял «потенциального убийцу»

«Потенциальный убийца» - так назван видеоролик с безумным вождением явно неадекватного водителя, выложенный сегодня в паблике «ДТП. Елец». Запись была сделана 15 августа на дороге между селом Долгоруково и Ельцом. На видео белый автомобиль мотает из стороны в сторону, он цепляет обе обочины, едет то по своей, то по встречной полосе, несется в лоб встречным машинам, и, наконец, разворачивается через пешеходный переход и останавливается на обочине.



Автор записи предположил, что водитель белой машины был смертельно пьян.





















