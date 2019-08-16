Общество

сегодня, 20:07

Елецкий водитель снял «потенциального убийцу»

12 986
#правила дорожного движения
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Елецкий водитель снял «потенциального убийцу»
«Потенциальный убийца» - так назван видеоролик с безумным вождением явно неадекватного водителя, выложенный сегодня в паблике «ДТП. Елец». Запись была сделана 15 августа на дороге между селом Долгоруково и Ельцом.  На видео белый автомобиль мотает из стороны в сторону, он цепляет обе обочины, едет то по своей, то по встречной полосе, несется в лоб встречным машинам, и, наконец, разворачивается через пешеходный переход и останавливается на обочине.

Автор записи предположил, что водитель белой машины был смертельно пьян.










12 986
#правила дорожного движения
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Комментарии (12)

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Animal planet

12 минут назад
Доказано рубрикой Происшествия, Сосни хер и молчи, тебе слово не давали.
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Renault DURACAM

23 минуты назад
хРено - управляется, как ГАВНО!
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Доказано рубрикой Происшествия

32 минуты назад
На этих сраных инотазах перемещаются одно быдло и пидерасты
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Автор

32 минуты назад
Люблю большой хер !!!!!!!!!!!
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Автор

33 минуты назад
Может он и был пьяным, но меня возбудил, я хотел бы, чтобы он всадил мне под музыку что у меня играла.
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Лен тач Липецк ищи в ВК строго 18+

34 минуты назад
Точно бухой Эксклюзив уже в группе!
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иномарка едет, как гавно

40 минут назад
опять упоротое колхозное быдло пытается самоуничтожиться в своей неуправляемой инорыгаловке, а еще эти придурки утверждают, что их иноблевотный хлам способен ездить
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Водила

42 минуты назад
Как жаль что он сбежал, люблю пьяных парней.
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Автор записи предположил

43 минуты назад
почему бухой сразу ? Может заснул или плохо стало... короч автору того же предположения когда куево за рулем станет, тоже снимут, возможно уже того.
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жора

48 минут назад
вот * !!! людей * сука может !!!
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