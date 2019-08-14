Происшествия

40 минут назад

В «Елецком» столкнулись внедорожник и маршрутка

3 595
#авария #ДТП

Авария произошла сегодня утром.

На кадры видеозаписи попали последствия дорожного происшествия в микрорайоне «Елецкий». Как сообщают очевидцы, там сегодня утром столкнулись автобус №347 и внедорожник. И маршрутка, и автомобиль получили значительные повреждения.


Водителю автобуса пришлось высадить всех пассажиров и сойти с линии.
3 595
#авария #ДТП

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

БаПка

2 минуты назад
На этих инотазах ездим только мы ущербные придурки, которые хотят что-то доказать остальным участникам движения! Слоган Все придурки на инотазах стал нормой!
ответить

Алканы 15-го

7 минут назад
Хорошее начало дня! Ждем продолжения!
ответить

сельдерей не растет наелецком

7 минут назад
а еще у них кладбище видно, и маньяк и вообще это гетто для быдла и еще..... ААААА, отпустите санитары.......
ответить

Еще в рубрике

#пожар #машина
1
В селе Ленино горел автомобиль

5 минут назад

Происшествия
Автослесарь оказался мошенником
#мошенничество #ремонт
4
Автослесарь оказался мошенником

55 минут назад

Происшествия
19-летнего парня задержали за кражу денег с банковской карты пенсионерки
#кража
1
19-летнего парня задержали за кражу денег с банковской карты пенсионерки

сегодня, 08:43

Происшествия
В Липецкой области неизвестные повредили воинское захоронение
#братская могила
21
В Липецкой области неизвестные повредили воинское захоронение

вчера, 13:54

Происшествия
Липчанин задержан в Крыму за распространение наркотиков
#наркотики
14
Липчанин задержан в Крыму за распространение наркотиков

вчера, 13:10

Происшествия
80-летний старик из-за межи забил соседку молотком
#убийство
70
80-летний старик из-за межи забил соседку молотком

вчера, 12:00

Происшествия