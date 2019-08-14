Происшествия
40 минут назад
В «Елецком» столкнулись внедорожник и маршрутка
Авария произошла сегодня утром.
На кадры видеозаписи попали последствия дорожного происшествия в микрорайоне «Елецкий». Как сообщают очевидцы, там сегодня утром столкнулись автобус №347 и внедорожник. И маршрутка, и автомобиль получили значительные повреждения.
Водителю автобуса пришлось высадить всех пассажиров и сойти с линии.
Водителю автобуса пришлось высадить всех пассажиров и сойти с линии.
БаПка
Алканы 15-го
сельдерей не растет наелецком