В «Елецком» столкнулись внедорожник и маршрутка

Авария произошла сегодня утром.

На кадры видеозаписи попали последствия дорожного происшествия в микрорайоне «Елецкий». Как сообщают очевидцы, там сегодня утром столкнулись автобус №347 и внедорожник. И маршрутка, и автомобиль получили значительные повреждения.





Водителю автобуса пришлось высадить всех пассажиров и сойти с линии.