Происшествия

сегодня, 08:49

Житель Белгородчины попался на краже в магазине

1 370
#кража
Житель Белгородчины попался на краже в магазине

Его подозревают в серии магазинных краж

Сотрудниками ОМВД России по Липецкому району установлен предполагаемый участник кражи товарно-материальных ценностей, совершенной  из торгового зала сетевого магазина в селе Сенцово. Им оказался неработающий ранее судимый 41-летний житель Белгородской области.

Он же подозревается краже товарно-материальных ценностей совершенной  из сетевого магазина в селе Хлевное и в селе Казаки Елецкого района.


1 370
#кража

Комментарии (1)

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Ганс

42 минуты назад
Они все такие,с Белгородщины.Кокорин в том числе.Дядя специально украл, чтобы автограф на зоне у того взять.
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