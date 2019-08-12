Происшествия
сегодня, 08:49
Житель Белгородчины попался на краже в магазине
Его подозревают в серии магазинных краж
Сотрудниками ОМВД России по Липецкому району установлен предполагаемый участник кражи товарно-материальных ценностей, совершенной из торгового зала сетевого магазина в селе Сенцово. Им оказался неработающий ранее судимый 41-летний житель Белгородской области.
Он же подозревается краже товарно-материальных ценностей совершенной из сетевого магазина в селе Хлевное и в селе Казаки Елецкого района.
Он же подозревается краже товарно-материальных ценностей совершенной из сетевого магазина в селе Хлевное и в селе Казаки Елецкого района.
Ганс