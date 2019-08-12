Житель Белгородчины попался на краже в магазине

Его подозревают в серии магазинных краж

Сотрудниками ОМВД России по Липецкому району установлен предполагаемый участник кражи товарно-материальных ценностей, совершенной из торгового зала сетевого магазина в селе Сенцово. Им оказался неработающий ранее судимый 41-летний житель Белгородской области.



Он же подозревается краже товарно-материальных ценностей совершенной из сетевого магазина в селе Хлевное и в селе Казаки Елецкого района.





