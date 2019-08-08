Происшествия
сегодня, 17:50
Пьяный липчанин упал в костер
Как сообщает тульское издание "Myslo", вчера вечером в больницу города Ефремов доставили 29-летнего жителя деревни Шевяковка Становлянского района Липецкой области. Врачи диагностировали у него ожоги головы, рук, тела, а также сочетанную травму и вывих левой голени.
Оказалось, что мужчина получил ожоги и травмы при падении в костер на берегу реки Красивая Меча, неподалеку от деревни Большие Плоты Ефремовского района Тульской области. В момент происшествия липчанин был пьян.
фото krestyanka.com.
Оказалось, что мужчина получил ожоги и травмы при падении в костер на берегу реки Красивая Меча, неподалеку от деревни Большие Плоты Ефремовского района Тульской области. В момент происшествия липчанин был пьян.
фото krestyanka.com.
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