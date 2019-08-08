Происшествия

сегодня, 17:50

Пьяный липчанин упал в костер

13 1488
#ожоги
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Пьяный липчанин упал в костер
Как сообщает тульское издание "Myslo", вчера вечером в больницу города Ефремов доставили 29-летнего жителя деревни Шевяковка Становлянского района Липецкой области. Врачи диагностировали у него ожоги головы, рук, тела, а также сочетанную травму и вывих левой голени.

Оказалось, что мужчина получил ожоги и травмы при падении в костер на берегу реки Красивая Меча, неподалеку от деревни Большие Плоты Ефремовского района Тульской области. В момент происшествия липчанин был пьян.

фото  krestyanka.com.
13 1488
#ожоги
1

Комментарии (13)

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Гость

54 секунды назад
Если бы был трезвый то сгорел бы совсем
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Китаец

1 минуту назад
Русские сами ликвидируются.
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наша раша

5 минут назад
наш человек-в огне не горит в воде не тонет
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колхоз48

6 минут назад
Пьяное колхозное быдло отчудило и причем тут липчане
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Лида

19 минут назад
Все равно зимой замерзнет пьяный алкаш в сугробе
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Бывалый

50 минут назад
Череда, не иначе.
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Бывалый

сегодня, 18:28
Ну вот и у меня фанат-двойник объявился, вэлкам! Однако вы мне явно льстите.
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Бывалый

сегодня, 18:26
Но проблема конечно же не в длине, а в диаметре. Его диаметр 6 мм. Что мне делать?
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Череда

сегодня, 18:26
Бывалый, Классный коммент, за науку пострадал, бедолага
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Бывалый

сегодня, 18:25
Не знаю с кем поделится своей проблемой. В общем у меня член 27 см.
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