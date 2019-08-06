Происшествия
46 минут назад
Оцепление у банка на улице Неделина снято
В пакетах оставленных у банка оказались вещи и тряпье.
Бесхозные пакеты, найденные сегодня на улице Неделина у банковского офиса, проверил кинологический наряд. В них оказались одежда и тряпье.
Оцепление со здания снято. Пакеты, чтобы они больше не вызывали ни у кого подозрения, полицейские увезли с собой.
Напомним, что сегодня утром на улице Неделина,30 рядом со входом в банк бдительные граждане заметили три пакета, которые продолжительное время никто не забирал. Вход в банк оцепили, а всех его посетителей и персонал эвакуировали.
Оцепление со здания снято. Пакеты, чтобы они больше не вызывали ни у кого подозрения, полицейские увезли с собой.
Напомним, что сегодня утром на улице Неделина,30 рядом со входом в банк бдительные граждане заметили три пакета, которые продолжительное время никто не забирал. Вход в банк оцепили, а всех его посетителей и персонал эвакуировали.
Енот
Енот