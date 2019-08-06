Происшествия

46 минут назад

Оцепление у банка на улице Неделина снято

2 419
#подозрительный предмет
Оцепление у банка на улице Неделина снято

В пакетах оставленных у банка оказались вещи и тряпье.

Бесхозные пакеты, найденные сегодня на улице Неделина у банковского офиса, проверил кинологический наряд. В них оказались одежда и тряпье.

Оцепление со здания снято. Пакеты, чтобы они больше не вызывали ни у кого подозрения, полицейские увезли с собой.

Напомним, что сегодня утром на улице Неделина,30 рядом со входом в банк бдительные граждане заметили три пакета, которые продолжительное время никто не забирал. Вход в банк оцепили, а всех его посетителей и персонал эвакуировали.
2 419
#подозрительный предмет

Комментарии (2)

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Енот

25 минут назад
Чье то имущество увезли.
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Енот

26 минут назад
Собака молодец,оперативно сработала.
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