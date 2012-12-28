18-летняя липчанка продала бывшему одногруппнику карту и теперь может сесть на три года
18-летняя липчанка продала бывшему одногруппнику карту и теперь может сесть на три года
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Общество
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сегодня, 09:46
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Ельчанка семь лет была женой иностранца за 70 000 рублей
Суд признал брак недействительным.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, брак был зарегистрирован для легализации пребывания иностранца в России. Он заплатил ельчанке 70 тысяч рублей, а потом получил разрешение на временное проживание и вид на жительство.
Но все семь лет семейная жизнь был только на бумаге. Муж и жена не вели совместного хозяйства, не имели общего бюджета, не нажили совместного имущества и не познакомили друг друга с родственниками. Женщина не взяла фамилию мужа, у пары не родились общие дети. Сразу после заключения брака иностранец переехал в Москву, где живет и работает самостоятельно на протяжении последних семи лет.
В суде женщина пыталась спасти такой брак. В своих объяснениях она заявила, что ранее сообщала сотруднику миграционного пункта о фиктивности брака из личной обиды на мужа. Однако суд счел эти доводы несостоятельными.
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