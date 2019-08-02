Общество

58 минут назад

День ВДВ в Липецке собрал 800 десантников

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#День ВДВ
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День ВДВ в Липецке собрал 800 десантников
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Митинг в честь Дня ВДВ на площади Героев собрал около 800 десантников. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, на митинге председатель региональной общественной организации «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» Евгений Чуносов передал собравшимся поздравления от председателя «Союза десантников России», Героя Советского Союза, генерала-полковника Валерия Востротина. Также в адрес липецких десантников прозвучали пожелания всего наилучшего от сербских воинов. В рамках митинга Знаком отличия «За службу в военной разведке» награждены липчанин Сергей Лукьянов и директор Городского дворца культуры Сергей Ташинов.

Затем участники митинга почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной, в Афганистане, локальных войнах и контртеррористических операциях минутой молчания и возложили цветы к мемориалу у Вечного огня.

По традиции праздник продолжился шествием. В сопровождении оркестра колонна, в которую, наряду с воинами-десантниками, встали их супруги и дети,  проследовала от площади Героев до Нижнего парка. Здесь для них выступили лучшие творческие коллективы города и региона.  

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#День ВДВ
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Комментарии (5)

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28

28 минут назад
Кто реально служил, а не примазавшийся, и созранил человеческий облик - уважение и с праздником. Можно и арбузика, кстати, отведать.
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Алексей

30 минут назад
Свободу десантнику Аслану Олимбекову!
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ЖОРА

32 минуты назад
САПРОНОВ СЕРЕГА С ПРАЗДНИКОМ ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОБРОВЦЫ
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Гостъ

42 минуты назад
Кто Слепакова в берете увидел,ставь лайк.
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РСДРП

44 минуты назад
Судя по фото-молодцы, в нормальном виде. С праздником ВДВ. Желаю сохранить человеческий облик до конца.
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