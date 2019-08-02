Общество

26 минут назад

Администрация Липецка окажет материальную помощь семье девочки, погибшей в республике Крым

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Администрация Липецка окажет материальную помощь семье девочки, погибшей в республике Крым
Решение оказать помощь семье приняла глава Липецка Евгения Уваркина. Средства будут выделены из резервного фонда администрации города.

Напомним, что 28 июля семья липчан попала в ДТП в Ленинском районе Крыма. В машине помимо взрослых находились трое детей, все они пострадали, восьмилетняя девочка позже скончалась, её братья до сих находятся в Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко города Симферополя.



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