Общество
26 минут назад
Администрация Липецка окажет материальную помощь семье девочки, погибшей в республике Крым
Решение оказать помощь семье приняла глава Липецка Евгения Уваркина. Средства будут выделены из резервного фонда администрации города.
Напомним, что 28 июля семья липчан попала в ДТП в Ленинском районе Крыма. В машине помимо взрослых находились трое детей, все они пострадали, восьмилетняя девочка позже скончалась, её братья до сих находятся в Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко города Симферополя.
Напомним, что 28 июля семья липчан попала в ДТП в Ленинском районе Крыма. В машине помимо взрослых находились трое детей, все они пострадали, восьмилетняя девочка позже скончалась, её братья до сих находятся в Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко города Симферополя.