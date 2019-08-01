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Группа НЛМК переводит онлайн-продажи и сервис на новую платформу

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#онлайн-продажи
Группа НЛМК переводит онлайн-продажи и сервис на новую платформу

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, переводит интернет-магазин  nlmk.shop и онлайн-сервисы для клиентов на платформу SAP С/4HANA (ранее SAP Hybris), входящую в портфолио решений SAP Customer Experience, которая обеспечит покупателям оперативную доставку широкого ассортимента продукции с уникальным набором сервисных услуг.  

Как сообщает ПАО «НЛМК», интернет-магазин был запущен для компаний малого и среднего бизнеса в марте 2018 года. Этот канал позволяет выполнять покупку полностью дистанционно: от оформления заказа до предоставления подтверждающих документов. Клиентам доступна широкая номенклатура плоского и сортового проката и метизов.  

По итогам шести месяцев 2019 года продажи стальной продукции розничным клиентам через интернет-магазин выросли в два раза к показателю предыдущего полугодия - до 36 тыс. тонн. В мае 2019 года продажи вышли на уровень в 120 тыс. тонн в годовом исчислении. Большая часть заказчиков (67%) – строительные компании,  17% - компании-комплектовщики, 16% - производители и потребители металлоконструкций.  

Переход на комплекс решений SAP Customer Experience обеспечит омниканальное взаимодействие с клиентами, а также  бесшовную интеграцию интернет-магазина и онлайн-сервисов с внутренними системами Группы НЛМК. Переход также позволит ускорить бизнес-процессы и внедрить новые сервисы для клиентов, такие как конфигурирование и изготовления продукции непосредственно под заказ на производстве и отслеживание его выполнения.  

На nlmk.shop будет представлена продукция как НЛМК, так и партнеров компании – дистрибуторских сетей и переработчиков металлопродукции. Кроме того, эта платформа обеспечит оперативную доставку в любой регион страны через отгрузку с любого из складов НЛМК и партнеров - металлотрейдеров.    

«Новая платформа одновременно обеспечит доступ компании к более широкому пулу покупателей и высокий уровень онлайн-сервиса для наших текущих клиентов», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин. 

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#онлайн-продажи

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