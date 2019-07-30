Происшествия

сегодня, 16:58

Ельчанка зарезала сожителя на пороге квартиры и попыталась свалить вину на знакомого

7 700
#убийство
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Ельчанка зарезала сожителя на пороге квартиры и попыталась свалить вину на знакомого

Елецкий городской суд признал 30-летнюю женщину виновной в убийстве сожителя.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, преступление было совершено 1 марта 2019 года. Тогда между подсудимой и её сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. После конфликта мужчина ушел из квартиры, а его сожительница позвала в гости знакомого. К вечеру вернулся её сожитель и стал стучать в дверь, требуя его впустить. Однако хозяйка квартиры, не желая выяснять с ним отношения, взяла нож, и, открыв дверь, ударила сожителя в сердце, после чего вернулась к гостю. Позже она вышла на лестничную площадку и, увидев тело сожителя, обратилась за медицинской помощью.

При первоначальных следственных действиях вину в совершении преступления ельчанка не признала, выдвинув версию о причастности к убийству её гостя. Однако её доводы в ходе следствия были опровергнуты собранными доказательствами, при предъявлении которых женщина призналась в содеянном, подробно рассказав об обстоятельствах произошедшего. Показания также подтвердила в ходе их проверки на месте происшествия.

Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
7 700
#убийство
1

Комментарии (7)

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Для 36

12 минут назад
Расстреливали женщин в СССР, тоньку пулеметчицу вспомни
ответить

31 минуту назад
Максим Крапива, в СССР женщин не растреливали
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Лентач Липецк ищи в ВК

41 минуту назад
Ищи нашу группу в ВК. Оперативно, информативно, со вкусом
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макс

59 минут назад
липецкое быдло развлекается как может
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Да - уш

59 минут назад
А если она депутата завалила или мера сколько дали ? Это липская облость с низкой приступностью.
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Максим Крапива

сегодня, 17:29
Маловато что-то дали! Надо было, как в СССР, поставить к стенке... и расстрелять, заразу!!!
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М

сегодня, 17:24
Мало дали.
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