Ельчанка зарезала сожителя на пороге квартиры и попыталась свалить вину на знакомого

Елецкий городской суд признал 30-летнюю женщину виновной в убийстве сожителя.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, преступление было совершено 1 марта 2019 года. Тогда между подсудимой и её сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. После конфликта мужчина ушел из квартиры, а его сожительница позвала в гости знакомого. К вечеру вернулся её сожитель и стал стучать в дверь, требуя его впустить. Однако хозяйка квартиры, не желая выяснять с ним отношения, взяла нож, и, открыв дверь, ударила сожителя в сердце, после чего вернулась к гостю. Позже она вышла на лестничную площадку и, увидев тело сожителя, обратилась за медицинской помощью.



При первоначальных следственных действиях вину в совершении преступления ельчанка не признала, выдвинув версию о причастности к убийству её гостя. Однако её доводы в ходе следствия были опровергнуты собранными доказательствами, при предъявлении которых женщина призналась в содеянном, подробно рассказав об обстоятельствах произошедшего. Показания также подтвердила в ходе их проверки на месте происшествия.



Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

