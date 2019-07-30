Происшествия

41 минуту назад

Мошенница получила 110 000 рублей за несуществующие путевки в Сочи

348
#мошенничество
Мошенница получила 110 000 рублей за несуществующие путевки в Сочи

Полицейские по подозрению в мошенничестве задержали 47-летнюю жительницу Липецка. Обманутым людям она представлялась работницей социальной службы. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, мошенницу начали разыскивать три дня назад, после обращения в полицию 49-летней женщины. 

Липчанка рассказала полицейским, что в этом мае на ей позвонила незнакомка, представившаяся работником социальной службы, и сообщила, что женщине и ее семье положены льготные путевки в Сочи. Обговорив детали, злоумышленница назначила встречу для передачи предоплаты. После трех встреч с мошенницей потерпевшая передала ей свыше 110 тысяч рублей, получив взамен фиктивные квитанции о передаче денег и недействительные путевки на санаторно-курортное лечение.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 47-летнюю подозреваемую в мошенничестве.

Отделом по расследованию преступлений ОП № 4 СУ УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция предупреждает! Будьте бдительными, не доверяйте незнакомцам, даже если они представляются работниками государственных организаций. Прежде чем выполнять их требования, проверьте действительно ли они работают в таких организациях.

Если вас все-таки обманули, то незамедлительно обратитесь с заявлением в дежурную часть УМВД России по Липецку по телефону 02 или 112 или в ближайший территориальный отдел полиции.

348
#мошенничество

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