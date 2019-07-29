Движение трамваев №№1 и 1к будет приостановлено из-за ремонта пути

По информации департамента транспорта, завтра 30 июля с 10:00 до 14:00 в связи с ремонтом трамвайного пути (замена рельс) на Кольце Центральный рынок движение трамваев по маршрутам: №1 «Центральный рынок – ДП 6» и №1к «Центральный рынок – ул.Чехова» на участке от остановки «Кольцо 9 микрорайона» до остановки «Центральный рынок» на период проведения работ будет приостановлено.



В период проведения работ перевозки пассажиров будут осуществляться автобусом по временной схеме «Центральный рынок – Кольцо 9 микрорайона» в прямом и обратном направлениях, сообщает пресс – служба администрации Липецка.



