Происшествия

41 минуту назад

Из-за мужского стриптиза в Липецке произошло ДТП

19 1111
#дтп #стриптиз
8
Из-за мужского стриптиза в Липецке произошло ДТП

Мужчина без трусов устроил танцы на пешеходном переходе

Сегодня около 21.00 на улице Студеновской, в районе остановки общественного транспорта "8 школа" произошло ДТП - "Лада" врезалась в заднюю часть "Киа".

Но произошло это из-за пикантной ситуации. Как рассказала девушка- водитель "Киа" она притормозила у пешеходного перехода, по которому никто не собрался идти, но, неожиданно на "зебру" выскочил явно не трезвый мужчина в майке но без трусов и начал кривляться. Девушка ударила по тормозам, чтобы его не сбить. Мужчину она не сбила но в заднюю часть ее машины прилетел "ВАЗ".

Мужчина потом еще долго кривлялся у "ВАЗа", пока за ним не пришли его друзья. 

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19 1111
#дтп #стриптиз
8

Комментарии (19)

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Animal Planet

21 секунду назад
Непонятно были ли его друзья рядом,если были,то почему кривляющийся мужик был без трусов,скорее всего его друганы его имели где-то в кустах,а он вырвался и привлекая к себе внимание начал кривлятся,потому что у него болело очко.
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развели гомосятину ,понимашь

1 минуту назад
Он виновник аварии,, ..он уже был отпетушоный
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девушке

3 минуты назад
не надо было тормозить
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деградация

4 минуты назад
Вот суть, Путин и демократия понятия взаимоисключающие
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море по колено

5 минут назад
Слава ВМФ !
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молодой тупняк

5 минут назад
а кто за рулём ваза был(а), кто так жадно смотрел на голого и забыл посмотреть на дорогу?! виноват водитель ваза, не соблюдал безопасную дистанцию, безопасной дистанцией считается расстояние которое авто проезжает за 2 сек., за это время если следить за дорогой можно благополучно остановить свой автомобиль, голый мужик не виноват, так как он на пешеходном переходе, и в каком он состоянии и как одет не имеет значения, учите ПДД и будьте внимательны и вежливы на дороге!
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Редька петька

14 минут назад
Отжигает парниша долб#еб
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В точку

16 минут назад
Липчанка,
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Какая то

17 минут назад
Не традиционная ситуация получилась. Голый без трусов, потом удар в зад.
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Хендай Москаль

17 минут назад
Только пришли
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