Из-за мужского стриптиза в Липецке произошло ДТП

Мужчина без трусов устроил танцы на пешеходном переходе

Сегодня около 21.00 на улице Студеновской, в районе остановки общественного транспорта "8 школа" произошло ДТП - "Лада" врезалась в заднюю часть "Киа".Но произошло это из-за пикантной ситуации. Как рассказала девушка- водитель "Киа" она притормозила у пешеходного перехода, по которому никто не собрался идти, но, неожиданно на "зебру" выскочил явно не трезвый мужчина в майке но без трусов и начал кривляться. Девушка ударила по тормозам, чтобы его не сбить. Мужчину она не сбила но в заднюю часть ее машины прилетел "ВАЗ".Мужчина потом еще долго кривлялся у "ВАЗа", пока за ним не пришли его друзья.