Липчанка в пятый раз выиграла чемпионат Европы по регби

Марина Кукина - одна из самых титулованных липецких спортсменок в истории.

Продолжает собирать громкие титулы липчанка Марина Кукина, являющаяся основным игроком сборной России по регби-7. Недавно россиянки выиграли очередной титул чемпионок Европы.

Второй этап чемпионата Старого Света прошел в украинском Харькове и принес нашей сборной шесть побед в шести матчах. В финале Кукина и Ко победили команду Франции – 12:5, а до этого на групповом этапе обыграли Нидерланды - 22:10, Бельгию - 43:0, Англию - 34:7, в четвертьфинале взяли верх над Шотландией – 22:7, а в полуфинале – над Польшей со счетом 32:0.

Для Кукиной это уже 5-й титул (!) чемпионки Европы, вместе с командой она побеждала в 2014, 2016, 2017, 2018 гг. Марина выступает на регбийный клуб «РГУТиС-Подмосковье», является 5-крастной чемпионкой страны.

Неудивительно, что в свои 25 лет она носит высшее в нашей стране звание Заслуженного мастера спорта.

Фото visualrian.ru