Общество

сегодня, 09:15

В августе перекроют часть Нижнего парка

11 737
#благоустройство
В августе перекроют часть Нижнего парка

Администрация города собирается сделать реконструкцию парка лучшим липецким проектом по благоустройству общественных пространств.

Работы, выполняемые в рамках первого этапа благоустройства старейшего липецкого парка, проконтролировала глава города Евгения Уваркина. На выездное совещание были приглашены руководители структурных подразделений мэрии, подрядчики и проектировщики. 

Участок, ограниченный зданием часовни, Петровским проездом и территорией курорта, преображается буквально на глазах. Строители реконструируют лестничные марши и подпорные стены, меняют тротуарную плитку и бордюры. Шаг за шагом Евгения Уваркина обошла площадку, задавала вопросы, прислушивалась к экспертам. 

-  Благоустройство Нижнего парка должно стать одним из лучших липецких проектов. К сожалению, у нас есть примеры некачественных работ по преображению общественных пространств. Повторить ошибки мы не имеем права, - пояснила позицию мэр города. 

Обсудили на совещании и работы второго этапа благоустройство. Они начнутся в центральной части парка уже в августе. Чтобы провести демонтаж и замену плитки, территорию, где сегодня располагаются аттракционы, а также прилегающие к ней аллеи придётся перекрыть. 

Графики работ, дизайн и возможности изготовления и установки малых архитектурных форм (в парке появятся необычные сцена и скульптурная композиция), а также системы освещения видеонаблюдения ждут более детального обсуждения. Очередное совещание по благоустройству должно состояться уже на следующей неделе. 

Нижний парк – одно из общественных пространств, выбранных липчанами для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Концепцию разработали агентство визуальных коммуникаций и маркетинга территорий Ampersand и Липецкгражданпроект, опираясь на мнения жителей. По завершении работ общественное пространство должно стать интересным и удобным для липчан различных возрастов и увлечений. 
11 737
#благоустройство

Комментарии (11)

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Горожанин

1 минуту назад
Им бы не совещаться, а быстрее идти к Гудвину за мозгами в Изумрудный город. Придумать надо было: в центральном парке демонтировать все аттракционы в августе 2019, а площадку под новые начать делать в глубине парка, т.е. в низине в сторону пляжа, только в 2020 году. Таким образом минимум год, а скорее всего 2, в парке не будет ни одного аттракциона ни для детей, ни для взрослых. Зато киоски поставят уже в этом году, бабло же рубить надо. И это решение матери шестерых детей?
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Маска

3 минуты назад
Сколько бюджетных денег было освоено за 10 лет в Нижнем парке? Там должны быть золотые дорожки и бордюры. Что ни начальник- то взрыв мозга. Каждый новый голова меняет плитку и бордюры предыдущего пахаря. Сволочи.
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11

7 минут назад
Краевед, да ладно бы делали путево. А то уже наворочали, деревья подкопали, газоны испортили. Комсомольский пруд дубль два
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11

10 минут назад
да уж, а Вас не учили в школе, что обсуждать чью-либо внешность, одежду нельзя. Это признак невоспитанности, что характерно для колхозного Липецка
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Краевед

13 минут назад
Задолбали уже закрывать! Вы сначала откройте что-нибудь! Там раздолбали, сям раздолбали! Что с Каменным логом?
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ты деревня..

17 минут назад
да уж, ты и шлёпки на носки одеваешь ))))))))))))
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да уж

24 минуты назад
публичное лицо в тапках на босу ногу...
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Юрик

31 минуту назад
Ее в платье кто-нибудь видел? Потому что там шишки
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гость

38 минут назад
агентство визуальных коммуникаций и маркетинга территорий Ampersand будет отвечать за плагиат?
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гость

54 минуты назад
За ненадлежащие исполнение условий контракта ООО «Доминант» были предъявлены претензии. МУ «Управление строительства г.Липецка» обратится в Арбитражный суд для принудительного взыскания штрафных санкций и устранения некачественно выполненных работ» Доминант, ООО Аветисян Вячеслав Владимирович ДИРЕКТОР - Где подрядчик? - поинтересовался у куратора городского благоустройства первый заместитель главы областной администрации. - Мы его не приглашали, - ответил Михаил Щербаков.
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