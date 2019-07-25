В августе перекроют часть Нижнего парка

Администрация города собирается сделать реконструкцию парка лучшим липецким проектом по благоустройству общественных пространств.

Работы, выполняемые в рамках первого этапа благоустройства старейшего липецкого парка, проконтролировала глава города Евгения Уваркина. На выездное совещание были приглашены руководители структурных подразделений мэрии, подрядчики и проектировщики.



Участок, ограниченный зданием часовни, Петровским проездом и территорией курорта, преображается буквально на глазах. Строители реконструируют лестничные марши и подпорные стены, меняют тротуарную плитку и бордюры. Шаг за шагом Евгения Уваркина обошла площадку, задавала вопросы, прислушивалась к экспертам.



- Благоустройство Нижнего парка должно стать одним из лучших липецких проектов. К сожалению, у нас есть примеры некачественных работ по преображению общественных пространств. Повторить ошибки мы не имеем права, - пояснила позицию мэр города.



Обсудили на совещании и работы второго этапа благоустройство. Они начнутся в центральной части парка уже в августе. Чтобы провести демонтаж и замену плитки, территорию, где сегодня располагаются аттракционы, а также прилегающие к ней аллеи придётся перекрыть.



Графики работ, дизайн и возможности изготовления и установки малых архитектурных форм (в парке появятся необычные сцена и скульптурная композиция), а также системы освещения видеонаблюдения ждут более детального обсуждения. Очередное совещание по благоустройству должно состояться уже на следующей неделе.



Нижний парк – одно из общественных пространств, выбранных липчанами для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Концепцию разработали агентство визуальных коммуникаций и маркетинга территорий Ampersand и Липецкгражданпроект, опираясь на мнения жителей. По завершении работ общественное пространство должно стать интересным и удобным для липчан различных возрастов и увлечений.

