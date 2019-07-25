Спорт

21 минуту назад

Тренер команды, проигравшей 0:4: Я получил огромное удовольствие»

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#Футбол #"Металлург"
Тренер команды, проигравшей 0:4: Я получил огромное удовольствие»

Наставник "Строгино" назвал победу "Металлурга" над его командой абсолютно заслуженной.

Тренер столичного «Строгино» Сергей Загидуллин после поражения в Липецке - 0:4заявил, что «сегодня на поле была лишь одна команда – «Металлург».

- Я как тренер получил огромное удовольствие от игры хозяев, - сделал москвич неожиданное признание, - Потому что липчане, оставшись в меньшинстве, не только умело оборонялись, но и умело атаковали, что стало для нас большой проблемой (два гола «Металлург» забил вдесятером, прим.). Мы сегодня получили хороший урок.

- Но ведь на вашей стороне было численное преимущество, однако «Строгино» не наиграло даже на один забитый мяч…

- Опыт и мастерство (игроков «Металлурга», прим.) победили наши молодость и задор. Ваша команда победила заслуженно.

Любопытно, что это был 5-й матч в истории встреч «Металлурга» и «Строгино» и до сих пор (!) москвичи не сумели ни разу распечатать ворота липчан. Четыре предыдущие встречи завершились в пользу «сталеваров» с минимальным счетом – 1:0. В прошедшем матче «Металлург» разом удвоил количество мячей в ворота строгинцев за всю историю.

82
#Футбол #"Металлург"

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