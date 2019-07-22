Происшествия
сегодня, 12:08
Задержание грабителя в Ельце попало на видео
6 1137
Мужчина пытался вынести четыре бутылки водки
Вчера в Ельце был задержан подозреваемый в грабеже 27-летний мужчина, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Неизвестный зашел в сетевой магазин на улице Ани Гайтеровой и попытался вынести четыре бутылки водки. Это заметили продавцы и вызвали ГБР. Мужчина был задержан, после чего передан сотрудниками полиции.
По факту происшествия проверку проводит ОМВД России по Ельцу. В действиях задержанного усматривается «грабеж» - статья 161 УК РФ.
Неизвестный зашел в сетевой магазин на улице Ани Гайтеровой и попытался вынести четыре бутылки водки. Это заметили продавцы и вызвали ГБР. Мужчина был задержан, после чего передан сотрудниками полиции.
По факту происшествия проверку проводит ОМВД России по Ельцу. В действиях задержанного усматривается «грабеж» - статья 161 УК РФ.
6 1137
Кирпич с Коровина
Аноним.
12
Проша.
Иван
1