Задержание грабителя в Ельце попало на видео

Мужчина пытался вынести четыре бутылки водки

Вчера в Ельце был задержан подозреваемый в грабеже 27-летний мужчина, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Неизвестный зашел в сетевой магазин на улице Ани Гайтеровой и попытался вынести четыре бутылки водки. Это заметили продавцы и вызвали ГБР. Мужчина был задержан, после чего передан сотрудниками полиции.



По факту происшествия проверку проводит ОМВД России по Ельцу. В действиях задержанного усматривается «грабеж» - статья 161 УК РФ.

