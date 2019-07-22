Происшествия

сегодня, 12:08

Задержание грабителя в Ельце попало на видео

6 1137
#ограбление
1
Задержание грабителя в Ельце попало на видео

Мужчина пытался вынести четыре бутылки водки

Вчера в Ельце был задержан подозреваемый в грабеже 27-летний мужчина, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 

Неизвестный зашел в сетевой магазин на улице Ани Гайтеровой и попытался вынести четыре бутылки водки. Это заметили продавцы и вызвали ГБР. Мужчина был задержан, после чего передан сотрудниками полиции. 

По факту происшествия проверку проводит ОМВД России по Ельцу. В действиях задержанного усматривается «грабеж» - статья 161 УК РФ.
6 1137
#ограбление
1

Комментарии (6)

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Кирпич с Коровина

18 минут назад
Нужно было пить прямо в магазине , тогда бы пострадал не зря .
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Аноним.

35 минут назад
ПУТИН И ТЫ АРТАМОНОВ ! - ПОЧЕМУ ЗАКОН С 1 ИЮЛЯ ЭТОГО 2019 Г . -О НАКАЗАНИИ ЗА ТУНИЯДСТВО В РОССИИ - "НЕ ДЕЙСТВУЕТ " ???- МОЛОДЕЖ... - ПЬЮТ , ТРАНСПОРТИРУЮТ - МАРЕХУАНУ, ФАСУЮТ ЕЕ И РЕАЛИЗУЮТ НАРКОМАНАМ , ГЕИ ТАКЖЕ РАБОТАТЬ НЕ ХОТЯТ С ПРОСТИТУТКАМИ И ЛЕСБИЯНКАМИ ,ВСЕ ИЩУТ СЕБЕ - ЩЕДРОГО, БОГАТОГО, МОЛОДОГО И КРАСИВОГО СПОНСОРА , - ПРИНЦА , - НА БЕЛОМ КОНЕ !!! -А ТАКЖЕ - ГРАБЯТ И ВОРУЮТ !!! - ВОТ ВАМ И ДЕМОКРАТИЯ В СТРАНЕ С СЕКС РЕВОЛЮЦИЕЙ ВМЕСТЕ !!! - НУЖНО ЗАСТАВЛЯТЬ ЗОЛОТУЮ МОЛОДЕЖ ... - РА - БО - ТАТЬ !!!...
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12

37 минут назад
За 4 бутылки водки ,скрутили так как будто человека убили
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Проша.

сегодня, 12:25
Чувае хотел только похмелиться.
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Иван

сегодня, 12:24
Ребенок в коляске увидел первую суровую правду жизни
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1

сегодня, 12:15
Начнём пожалуй
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