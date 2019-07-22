Происшествия

26 минут назад

В местах массовых гуляний липчане оставили 30 тонн мусора

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#мусор
В местах массовых гуляний липчане оставили 30 тонн мусора

16 тонн вывезли только с площади Петра Великого

Городские службы подготовились к празднованию Дня города и Дня металлургов. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и  благоустройства, в места народных гуляний привезли биотуалеты и дополнительные урны, на площади Петра Великого и Липецком городище установили большие баки. Но и такие меры не помогли сохранить чистоту территорий – по завершении мероприятий с них вывезли порядка 30 тонн мусора, больше всего, около 16 тонн, собрали на площади Петра.

Захламлены оказались не только зоны рядом с контейнерами для сбора отходов, но и проезжие части, площадки перед сценами, газоны. Сейчас уборка продолжается. Липчан призывают впредь бережнее относиться к родному городу, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Фото пресс-службы администрации города
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#мусор

Комментарии (3)

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Привыкли на

7 секунд назад
дырку ходить в деревне и мусор там же оставлять - вот и результат.
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Свиньи

8 минут назад
только и умеют гадить .О какой культуре тут можно говорить .
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Колхоз

15 минут назад
Колхоз и деревня в городе... Хотя там наверное уже так не поганят.
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