В местах массовых гуляний липчане оставили 30 тонн мусора

16 тонн вывезли только с площади Петра Великого

Городские службы подготовились к празднованию Дня города и Дня металлургов. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в места народных гуляний привезли биотуалеты и дополнительные урны, на площади Петра Великого и Липецком городище установили большие баки. Но и такие меры не помогли сохранить чистоту территорий – по завершении мероприятий с них вывезли порядка 30 тонн мусора, больше всего, около 16 тонн, собрали на площади Петра.



Захламлены оказались не только зоны рядом с контейнерами для сбора отходов, но и проезжие части, площадки перед сценами, газоны. Сейчас уборка продолжается. Липчан призывают впредь бережнее относиться к родному городу, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Фото пресс-службы администрации города

