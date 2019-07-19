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51-летнюю ельчанку подозревают в серии карманных краж на территории Липецка

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#кража
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51-летнюю ельчанку подозревают в серии карманных краж на территории Липецка

Женщина попалась на краже из сумки пенсионерки.

10 июля в торговых павильонах на улице Студёновской в Липецке обокрали 65-летнюю женщину, пропажу из сумки кошелька, в котором лежали 13 900 рублей, она заметила, когда попыталась заплатить за товар. 

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, на днях оперативники уголовного розыска задержали предполагаемую карманницу  - 51-летнюю жительницу Ельца. Задержанная не стала отрицать свою причастность к краже и даже полностью возместила ущерб потерпевшей.

В отношении ельчанки возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют ее причастность к другим карманным кражам на территории  Липецка.



430
#кража
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