В липецком «Металлурге» сменилось руководство

У руля клуба с испытательным сроком встал Владимир Зеновкин.

Сегодня игрокам, тренерам и работникам ФК «Металлург» был представлен новый руководитель клуба.

Исполняющим обязанности генерального директора с испытательным сроком 3 месяца стал Владимир Зеновкин, до этого работавший исполнительным директором. Решение о его назначении принял Совет учредителей клуба, а представил нового босса начальник областного управления по физической культуре и спорту Михаил Маринин.

Как уже сообщал GOROD48 прежний руководитель Антон Копышов, руководивший клубом с весны 20017 года, написал заявление об уходе по собственному желание и теперь будет работать в выступающем в ФНЛ московском «Торпедо».

Как сообщили в пресс-службе клуба, и.о. генерального директора намерен исправить некоторые перекосы в работе прежнего руководства, в частности чрезмерное увлечение социальными акциями, иногда в ущерб спортивной работе.

- В нашем клубе все должны понимать, что главные люди – игроки, ведь это они обеспечивают результат на поле. Конечно, не нужно забывать и о тренерском штабе, - приводит клубная пресс-служба слова главного тренера Сергея Машнина, - Все остальные – обслуживающий персонал, который тоже работает на командный результат каждый на своем месте. В первую очередь, мы должны стремиться к достижению спортивного результата. Все остальная работа, в том числе пропаганда футбола, конечно, тоже важна, но главное – результат команды. Надеюсь, отныне наша работа так и будет строиться.

Владимир Зеновкин был краток.

- Вместе мы работаем уже не первый год, хорошо знаем друг друга. Работа продолжается в штатном режиме. Двери моего кабинета для футболистов постоянно открыты, на телефоне я практически круглосуточно – если возникнут вопросы, то всегда готов помочь в их решении, - сказал Зеновкин, обращаясь к игрокам.

Завершилась встреча аплодисментами в адрес нового руководителя, пожеланиями ему доброго и счастливого пути, а также плодотворной работы на благо липецкого футбола.



Напомним, что по итогам прошлого сезона «Металлург» занял 3-е место в группе «Центр» и получил «бронзовые» медали, а нынешний чемпионат уженачал с победы в Обнинске над «Квантом».