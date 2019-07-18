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вчера, 16:14
Мужчина искупался в море и умер
В воде он подхватил опасную бактерию.
Житель Мемфиса, штат Теннесси заразился в море смертоносной бактерией и умер, после того, как решил искупаться в прибрежном городе Дестин, в штате Флорида. Об этом пишет издание Metro. Подробности трагедии рассказала 40-летняя дочь 66-летнего Дейва Беннетта, уточняет издание «Регион Онлайн».
Мужчина решил отдохнуть с семьей в прибрежном городе Дестин. Накануне поездки местные СМИ сообщали, что во время купания 12-летняя девочка заразилась опасными бактериями. Однако Беннетты не захотели отказываться от отдыха на море. Убедившись, что у них нет открытых ран, они провели почти весь день на пляже.
На утро следующего дня, спустя 12 часов после купания в море, Беннетт проснулся с высокой температурой, ознобом и спазмами в теле. По пути в больницу состояние мужчины стремительно ухудшалось, он жаловался на острую боль в ногах. К вечеру того же дня супружеская пара обратилась к врачам. Медики осмотрели пациента и нашли на его спине воспаление, пишет «Лента.ру». Врачи предположили, что у пациента стафилококк и поставили капельницу с антибиотиками. Мужчина испытывал острую боль, а пятно на его теле увеличилось вдвое. Тогда его перевели в реанимацию. Медики заключили, что органы больного находятся в критическом состоянии, а кровь окислилась. В воскресенье мужчину признали мертвым.
Посмертные анализы выявили, что умерший заразился бактерией Vibrio vulnificus через открытую рану, что привело к заражению крови. Вейгул решила поделиться трагической историей в социальных сетях, чтобы обратить внимание окружающих на опасных бактерий, живущих в море.
Мужчина решил отдохнуть с семьей в прибрежном городе Дестин. Накануне поездки местные СМИ сообщали, что во время купания 12-летняя девочка заразилась опасными бактериями. Однако Беннетты не захотели отказываться от отдыха на море. Убедившись, что у них нет открытых ран, они провели почти весь день на пляже.
На утро следующего дня, спустя 12 часов после купания в море, Беннетт проснулся с высокой температурой, ознобом и спазмами в теле. По пути в больницу состояние мужчины стремительно ухудшалось, он жаловался на острую боль в ногах. К вечеру того же дня супружеская пара обратилась к врачам. Медики осмотрели пациента и нашли на его спине воспаление, пишет «Лента.ру». Врачи предположили, что у пациента стафилококк и поставили капельницу с антибиотиками. Мужчина испытывал острую боль, а пятно на его теле увеличилось вдвое. Тогда его перевели в реанимацию. Медики заключили, что органы больного находятся в критическом состоянии, а кровь окислилась. В воскресенье мужчину признали мертвым.
Посмертные анализы выявили, что умерший заразился бактерией Vibrio vulnificus через открытую рану, что привело к заражению крови. Вейгул решила поделиться трагической историей в социальных сетях, чтобы обратить внимание окружающих на опасных бактерий, живущих в море.