Хоккеист Павел Копытин усилил необычный клуб из Казахстана

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32-летний липецкий нападающий Павел Копытин подписал контракт на один год с хоккейным клубом «Актобе» из Казахстана.

Известный воспитанник липецкой школы прошлый сезон уже выступал в Казахстане за «Иртыш» из Павлодара – команда заняла 3-е место в регулярном чемпионате, но выбыла из борьбы в первом же раунде плей-офф на стадии ¼ финала. Статистика самого Копытина – 61 матч, 32 (11+21) очко.

Новая команда Павла – «Актобе» из Актюбинска является дебютантом открытого чемпионата Казахстана. Ее судьба весьма любопытна. В прошлом сезоне команда становилась чемпионом… казахстанской МХЛ, при этом установив «вечный» рекорд – 36 побед в 36 матчах. Лишь в июне этого года было принято решение о переходе на взрослый уровень.

Сейчас коллектив, которым руководит 40-летний тренер Сергей Мирошниченко (чемпион ВХЛ-2012/13 в составе карагандинской «Сарыарки») собирает на подмогу молодежи опытных игроков. Пожалуй, самым известным из них является 34-летний защитник Ильшат Билалов - воспитанник нижнекамского хоккея. В период с 2009 по 2015 играл в КХЛ («Амур», «Нефтехимик»), В 193 матчах набрал 23 (6+17) очков.

Находящийся в стадии формирования «Актобе» договорился о том, что пропустит участие в Кубке Казахстана в августе. Клуб намерен приступить к тренировкам на сборе с 20 по 28 июля в Нур-Султане (бывшая Астана), а затем команда отправится в Австрию или Словакию, где продолжит подготовку к сезону и проведёт несколько выставочных встреч с европейскими клубами.

Павел Копытин феерил в составе «Липецка» весь недолгий период выступления команды в ВХЛ (2013-15 гг.), а позже становился лучшим игроком и лучшим бомбардиром ВХЛ в составе воронежского «Бурана». Также выступал за «Рязань», «Кристалл», «Буран», ТХК, «Сибирь», «Сарыарку» и «Дизель», а в составе мытищинского «Атланта» играл в КХЛ. В составе студенческой сборной России выиграл «бронзовую» медаль Зимней Универсиады-2013.

Сейчас Павел пока еще находится в Липецке и вместе с друзьями хоккеистами выступает за команду «Красная машина» в чемпионате области по… футболу.

Фото shaiba.kz