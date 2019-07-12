Полицейские изъяли более 800 литров спиртного

За 6 месяцев 2019 года полицейские возбудили в Липецке 32 административных расследования по правонарушениям, связанным с незаконным оборотом алкогольной продукции, из незаконного оборота изъято более 800 литров спиртного на общую сумму 238 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 8 июля сотрудниками Отдела полиции №3 УМВД России по Липецку в торговом павильоне, на улице Механизаторов выявлен факт реализации алкогольной продукции с признаками контрафактности. Изъято 30 литров спиртосодержащей продукции на общую сумму 7300 рублей.



5 июля сотрудниками Отдела полиции №2 выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетней в торговом павильоне на улице Циолковского. На кассира торговой точки составлен административный протокол по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, ей грозит штраф до 15 тысяч рублей.



В июне сотрудниками Отдела полиции №2 совместно с представителями прокуратуры Советского района в киоске на улице Циолковского найдены 116 бутылок водки и 3 бутылки коньяка. Всего изъято 729 литров алкогольной продукции. В результате аналогичной проверки правоохранители изъяли в одном из кафе областного центра 7,5 литра алкоголя с признаками контрафактности.



По выявленным правонарушениям, к административной ответственности привлечены 48 граждан и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма наложенных штрафов превысила 600 тысяч рублей.



