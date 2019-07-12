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Полицейские изъяли более 800 литров спиртного

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#алкгоголь
Полицейские изъяли более 800 литров спиртного

За 6 месяцев 2019 года полицейские возбудили в Липецке 32 административных расследования по правонарушениям, связанным с незаконным оборотом алкогольной продукции, из незаконного оборота изъято более 800 литров спиртного на общую сумму 238 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 8 июля сотрудниками Отдела полиции №3 УМВД России по Липецку в торговом павильоне, на улице Механизаторов выявлен факт реализации алкогольной продукции с признаками контрафактности.  Изъято 30 литров спиртосодержащей продукции на общую сумму 7300 рублей.

5 июля сотрудниками Отдела полиции №2  выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетней в торговом павильоне на улице Циолковского. На кассира торговой точки составлен административный протокол по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, ей грозит штраф до 15 тысяч рублей.

В июне сотрудниками Отдела полиции №2 совместно с представителями прокуратуры Советского района в киоске на улице Циолковского найдены 116 бутылок водки и 3 бутылки коньяка. Всего изъято 729 литров алкогольной продукции. В результате аналогичной проверки правоохранители изъяли в одном из кафе областного центра 7,5 литра алкоголя с признаками контрафактности.

По выявленным правонарушениям, к административной ответственности привлечены 48 граждан и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма наложенных штрафов превысила 600 тысяч рублей.

4 471
#алкгоголь

Комментарии (4)

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Алкаш

4 минуты назад
Коренная липчанка, Видимо, такие бабы, что мужики предпочитают спиваться, чтобы быть с ними.
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Коренная липчанка

17 минут назад
Левобережная д.5. Юля у которой 2 детей торгует спиртом, вокруг все мужики спились. ПОЗОР ЮЛЕ!!!
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ттт

20 минут назад
только изъяли? и типо все?! а преступников арестовать, нет? допросить и по цепочке до самого начала - кишка тонка? или стул жидкий?
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Серый

50 минут назад
Плохо,плохо работаете.
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