Лучший бомбардир МХК «Липецк» опять уехал. И опять – в Казахстан

Впрочем, выступать за родной город Андрей Мещеряков больше не мог т.к. вышел из возраста молодежных лиг.

Лидер липецкой ледовой дружины последних лет форвард Андрей Мещеряков попробует свои силы в Высшей хоккейной лиге. Липчанин подписал контракт на один год с «Торпедо» из Усть-Каменогорска (Казахстан).

В минувшем сезоне торпедовцы заняли 18-е место в регулярном чемпионате ВХЛ и не попали в плей-офф, но теперь попытаются исправить ситуацию.

Сообщается, что контракт Мещерякова носит двусторонний характер: то есть в случае снижения спортивных результатов, он может быть переведен в фарм-клуб, выступающий в чемпионате Казахстана

Любопытно, что в минувшем сезоне Мещеряков уже покидал Липецк и похожему маршруту: тогда он отправился в другой казахстанский клуб ВХЛ карагандинскую «Сарыарку», в составе которой провел 10 матчей и сделал одну результативную передачу. Затем играл за «Темиртау» в чемпионате Казахстана 12 матчей, 5+7 очков, после чего вернулся в родной «Липецк» - 31 игра в Национальной молодежной хоккейной лиге, 10+23 очков.

До этого в сезоне 2017/18 Андрей становился лучшим бомбардиром не только нашей команды, но и всей НМХЛ.

Впрочем, продолжать выступать за «Липецк» и дальше Мещеряков не смог бы при всем его желании. 18 августа ему исполняется 21 год – возраст, при котором игрок уже не подходит для молодежных лиг.