13-летнего мальчика сбили на обочине

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один еловек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 июля в 21:10 на автодороге «Соловьево-Бродки-Красная Пальна» в Становлянском районе 56-летний водитель «ВАЗ-21150» допустил съезд на обочину, где под колеса машины попал 13-летний мальчик. С места аварии подростка доставили в ГУЗ «Елецкая детская городская больница».

По предварительным сведениям, водитель «ВАЗ-21150» не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия, что привело к аварии. Окончательная причина и условия совершения ДТП будут установлены в ходе административного расследования.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1667 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 62.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1290 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 36 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.