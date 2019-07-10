«Металлург» обыграл дубль команды РФПЛ и пригласил футболиста из Барселоны (ФОТО)

Липчане на предсезонке только выигрывают.

Липецкий «Металлург» выиграл второй контрольный матч в межсезонье: на своем поле «сталевары» победили «Тамбов-М», который готовится к турниру молодежных команд Премьер-Лиги – 1:0.

Победный мяч на 81-й минуте красивым ударом со штрафного забил один из самых активных игроков встречи полузащитник Александр Харин: мяч пулей вонзился в дальний нижний угол так, что тамбовчанам не помог даже рослый вратарь.







Минимальный счет не отражает того преимущества, которое имели липчане на протяжении всей игры. Еще в первом тайме счет мог вырасти до крупного в пользу «Металлурга», но игроков подводила точность.





После перерыва на поле наблюдалось некоторое затишье, а затем «сталевары» выдали фееричную концовку. Конечно, сказывалось, что футболисты пока не вышли на пик формы, но липчане ближе к концу матча буквально затерзали гостей. На последних минутах лучший бомбардир «Металлурга-М» в первенстве СФФ «Центр» Андрей Разомазов был обязан удваивать счет, но непостижимым образом умудрился не забить с пары метров.





Разомазов бьет с пары метров, но попадет в защитника



В этом матче приняли участие три потенциальных новобранца. В первом тайме на позициях правого защитника и правого полузащитника выступали 20-летний Мераб Кахидзе (родился 24 апреля 1999 года) и 18-летний Алексей Чуринов (30 ноября 2000). Первый является воспитанником Академии столичного «Спартака», а минувший сезон заканчивал в четвертой по силе лиге Испании, в составе любительской команды «Монтаньеса» из Барселоны. Второй – выпускник одной из столичных футбольных школ, выступавший за подольский «Витязь» в чемпионате Московской области.







По нашей информации, оба пока производят неплохое впечатление на тренерский штаб липчан во главе с Сергеем Машниным, хотя и были заменены после первого тайма.

Вместо Кахидзе вышел третий потенциальный новичок – 21-летний Давид Самедов. Воспитанник кубанского футбола выступал в чемпионате Белоруссии за «Оршу», а сейчас ищет себе команду в России. Самедов сыграл довольно сильно – взаимодействовал с новыми партнерами, так словно много лет играл с ними вместе, подключался к атакам, раздавал передачи, делал навесы, обострял. Он внес немалый вклад в то, что липчанам в итоге удалось расшатать оборону соперников.







Давид Самедов.



Во втором тайме место в воротах «Металлурга» вместо Михаила Алфимова занял 30-летний Давид Иканович – воспитанник липецкого футбола, имеющий опыт выступления в командах ФНЛ. Впрочем, его нельзя назвать новобранцем «Металлурга», ведь ранее он уже выступал за нашу команду. Особенно много работы у него не было, но дважды Давид выручил партнеров в непростых ситуациях. Думается, что он может стать достойной заменой Ивану Скрипнику, если тот все же решит остаться в новосибирской «Сибири» (группа «Восток» второго дивизиона).







«Тамбов-М» - сейчас своего рода «сборная мира» (на поле выходили игроки даже из Нигерии), поскольку тренерский штаб Сергея Передни и Александра Малина (в прошлом футболиста «Металлурга», прим.) сейчас просматривает десятки молодых игроков перед дебютом наших соседей в турнире дублеров РФПЛ. Первая игра их ждет уже 13 июля в гостях у питерского «Зенита».







«Металлург» же во второй раз в межсезонье обыгрывает «Тамбом-М»: неделей ранее команда Машнина была сильнее – 2:1, голы забили Сергей Чернышов и все тот же Харин. Все это добавляет команде оптимизма перед стартом сезона, который уже не за горами – 16 июля «красно-черные» открывают чемпионат матчем в Обнинске с «Квантом».







Александр Харин принимает поздравления от болельщика...





"Металлург" - "Тамбов-М" (Тамбов) - 1:0 (0:0)

Гол: Харин, 81.

"Металлург": Алфимов (Иканович, 46), Кахидзе (Д.Самедов, 46), Войдель (Мохов, 76), Фролов, Викторов (Скопинцев, 70), Я.Денисов (Разомазов, 46), Белоусов (Баязов, 46), Чуринов (Акиничев, 46), Овчинников (Колченко, 65), Харин (Ахвледиани, 46), Чернышов (Харин, 72).

Судьи В.Руднев, В.Скаков, Д.Чугунов (все - Липецк).

9 июля. Липецк. Стадион "Металлург". 100 зрителей.