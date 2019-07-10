В России

39 минут назад

Катафалк и маршрутка столкнулись в центре города

109
#авария #ДТП
Катафалк и маршрутка столкнулись в центре города

По предварительным данным в аварии виновен водитель автобуса.

Около 06:30 10 июля в центре Калуги, на улице Ленина у пересечения с улицей Чижевского, столкнулись Citroen одной из калужских ритуальных служб и маршрутный ПАЗ, сообщает «Калуга24-ТВ».

За рулём маршрутки был 31-летний мужчина. По предварительным данным, именно он спровоцировал аварию: проехал на красный свет и столкнулся с катафалком под управлением 47-летнего сотрудника ритуальной службы. Маршрутка вылетела на встречную полосу, протаранила ограждение и буквально снесла дерево. Машины получили серьезные повреждения.

Обе машины были пусты, но пострадали водители. Мужчины получили травмы различной степени тяжести, уточняет «Ника-ТВ».
109
#авария #ДТП

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