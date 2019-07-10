«Мерседес» и «Митсубиси» столкнулись на объездной дороге

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.





9 июля в Липецке на улице Московской 44-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», допустил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц» под управлением 29-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель «Мерседеса», его доставили в БСМП №1.



В Грязинском районе на автодороге Орел-Тамбов столкнулись автомобили «Ниссан Альмера» под управлением 66-летнего водителя и «Лада Веста» под управлением 59-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель и двое пассажиров «Лады». Пострадавшие доставлялись в различные медицинские учреждения с телесными повреждениями, водитель после оказания помощи отпущен, 34-летний и 26-летний пассажиры также направлены на амбулаторное лечение.



В Липецком районе на автодороге обход Липецка 40-летняя женщина - водитель автомобиля «Мерседес», по предварительным сведениям, не справившись с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Митсубиси Лансер» под управлением 43-летнего водителя.



В ДТП пострадали оба водителя, женщина, управлявшая «Мерседесом» была госпитализирована в ГБ № 4, водитель «Мицубиси Лансер» после оказания помощи отпущен.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1654 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 47.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрирован 1261 случай превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



