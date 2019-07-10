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«Мерседес» и «Митсубиси» столкнулись на объездной дороге

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#авария #ДТП
«Мерседес» и «Митсубиси» столкнулись на объездной дороге

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.

9 июля в Липецке на улице Московской  44-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», допустил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц» под управлением 29-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель «Мерседеса», его доставили в БСМП №1.

В Грязинском районе на автодороге Орел-Тамбов столкнулись автомобили «Ниссан Альмера» под управлением 66-летнего водителя и «Лада Веста» под управлением 59-летнего водителя. В ДТП пострадали  водитель и двое пассажиров «Лады». Пострадавшие доставлялись в различные медицинские учреждения с телесными повреждениями, водитель после оказания помощи отпущен, 34-летний и 26-летний пассажиры также направлены на амбулаторное лечение.  

В Липецком районе на автодороге обход Липецка 40-летняя женщина - водитель автомобиля «Мерседес», по предварительным сведениям,  не справившись с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Митсубиси Лансер» под управлением 43-летнего водителя.

В ДТП пострадали оба водителя, женщина, управлявшая «Мерседесом» была госпитализирована в ГБ № 4, водитель «Мицубиси Лансер» после оказания помощи отпущен.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1654 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 47.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрирован 1261 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

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