Общество
21 минуту назад
«Скорая» и ГИБДД проверяют реакцию липецких водителей
Машины экстренных служб едут по городу с сиренами.
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Сегодня по улицам Липецка проезжает группа из машины реанимации «Скорой помощи» и четырех автомобилей ГИБДД. Служебные автомобили следуют по городским улицам со включенными проблесковыми маячками и сиренами.
По данным GOROD48, машины экстренных служб не спешат на аварию или происшествие. Таким образом управление здравоохранения и липецкая автоинспекция проверяют реакцию водителей, уступят ли они машинам экстренных служб дорогу в случае реального ЧП.
По данным GOROD48, машины экстренных служб не спешат на аварию или происшествие. Таким образом управление здравоохранения и липецкая автоинспекция проверяют реакцию водителей, уступят ли они машинам экстренных служб дорогу в случае реального ЧП.
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Интересно ?.
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авас
Александр
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