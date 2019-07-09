Общество

21 минуту назад

«Скорая» и ГИБДД проверяют реакцию липецких водителей

6 645
#проверка
2
«Скорая» и ГИБДД проверяют реакцию липецких водителей

Машины экстренных служб едут по городу с сиренами.

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Сегодня по улицам Липецка проезжает группа из машины реанимации «Скорой помощи» и четырех автомобилей ГИБДД. Служебные автомобили следуют по городским улицам со включенными проблесковыми маячками и сиренами.

По данным GOROD48, машины экстренных служб не спешат на аварию или происшествие. Таким образом управление здравоохранения и липецкая автоинспекция проверяют реакцию водителей, уступят ли они машинам экстренных служб дорогу в случае реального ЧП.
6 645
#проверка
2

Комментарии (6)

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007

1 минуту назад
НЕХЕР ЛОЖИТЬ ЛЕЖАЧИХ СДЕЛАЙТЕ НАКОНЕЦ ЯМЫ В ГОРОДЕ ГОСПОДА НЧАЛЬНИКИ
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Интересно ?.

2 минуты назад
Как Путиноиды будут проверять у водителей эрекцию ???.
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В путинский время деторождения, усиленного

4 минуты назад
Проверяйте не реакцию ,а ЭРЕКЦИЮ !.
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авас

8 минут назад
опять вымогательство бабла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Александр

9 минут назад
Ну если это проверка, то не хрен и уступать.
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Dim

15 минут назад
Сейчас стадо себя во всей красе проявит..
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