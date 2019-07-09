«Скорая» и ГИБДД проверяют реакцию липецких водителей

Машины экстренных служб едут по городу с сиренами.

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Сегодня по улицам Липецка проезжает группа из машины реанимации «Скорой помощи» и четырех автомобилей ГИБДД. Служебные автомобили следуют по городским улицам со включенными проблесковыми маячками и сиренами.



По данным GOROD48, машины экстренных служб не спешат на аварию или происшествие. Таким образом управление здравоохранения и липецкая автоинспекция проверяют реакцию водителей, уступят ли они машинам экстренных служб дорогу в случае реального ЧП.