сегодня, 17:20
На День города в Липецк приедут сразу четыре артиста лейбла Black Star
Клава Кока, Натан, Ternovoy и ARS-N выступят 19 июля на молодёжном фестивале, который пройдёт на Липецком городище в рамках празднования Дня города.
Напомним, что празднование Дня города в этом году пройдёт с небывалым размахом. 19 и 20 июля липчан, помимо концерта со звёздами лейбла Black Star, ждут этнофестиваль «Липецкое городище», танцевальный баттл, авиашоу и световое шоу, водный парад, фестиваль воздухоплавания «Над нашими домами» и другие шоу и выступления.
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