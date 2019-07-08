На День города в Липецк приедут сразу четыре артиста лейбла Black Star

Клава Кока, Натан, Ternovoy и ARS-N выступят 19 июля на молодёжном фестивале, который пройдёт на Липецком городище в рамках празднования Дня города.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, вслед за художником Тимуром Молотовым, облюбовавшим для своих граффити несколько липецких многоэтажек, в город приехали и другие представители Black Star. Среди них певица и автор песен Клава Кока, рэпер Натан, победитель шоу «Песни» на ТНТ Ternovoy и новобранец лейбла ARS-N. Выступления этих исполнителей пройдет 19 июля с 19:00 до 22:30.



Напомним, что празднование Дня города в этом году пройдёт с небывалым размахом. 19 и 20 июля липчан, помимо концерта со звёздами лейбла Black Star, ждут этнофестиваль «Липецкое городище», танцевальный баттл, авиашоу и световое шоу, водный парад, фестиваль воздухоплавания «Над нашими домами» и другие шоу и выступления.



