Общество

сегодня, 17:20

На День города в Липецк приедут сразу четыре артиста лейбла Black Star

14 865
#День города
На День города в Липецк приедут сразу четыре артиста лейбла Black Star

Клава Кока, Натан, Ternovoy и ARS-N выступят 19 июля на молодёжном фестивале, который пройдёт на Липецком городище в рамках празднования Дня города.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, вслед за художником Тимуром Молотовым, облюбовавшим для своих граффити несколько липецких многоэтажек, в город приехали и другие представители Black Star. Среди них певица и автор песен Клава Кока, рэпер Натан, победитель шоу «Песни» на ТНТ Ternovoy и новобранец лейбла ARS-N. Выступления этих исполнителей пройдет 19 июля с 19:00 до 22:30.

Напомним, что празднование Дня города в этом году пройдёт с небывалым размахом. 19 и 20 июля липчан, помимо концерта со звёздами лейбла Black Star, ждут этнофестиваль «Липецкое городище», танцевальный баттл, авиашоу и световое шоу, водный парад, фестиваль воздухоплавания «Над нашими домами» и другие шоу и выступления.

14 865
#День города

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Боднарь

14 минут назад
Так и вижу этих тёток в департаменте, решающих что недо-рэперы - это модно молодёжно))
ответить

В перед

22 минуты назад
Бараны)))
ответить

Влад

24 минуты назад
Давно уже настало это время - время гламурных глупых развлекушных человекообезъян...
ответить

Сельдерей не растет на Елецком.

29 минут назад
Сомневающийся, ты опять высказываешь свои хамские и и туповатые умозаключения,которые изрыгнул твой грязный анус. Сколько раз повторять,не хами людям.
ответить

Дмитрий

38 минут назад
а я пойду на летнюю веранду в Мегаполис
ответить

Наталья

40 минут назад
Молодежная музыка,вы не понимаете и не пишите ерунду. Весело будет и это главное.
ответить

Липчанин1

46 минут назад
А, кто-что это?
ответить

Сомневающийся

50 минут назад
Юнусов, любящий долбиться с неграми, продолжает свой поход.
ответить

ВВП

52 минуты назад
Клава Кока, Натан, Ternovoy и ARS-N господи что это за шваль???Сборище непромытых чуркобесов....
ответить

Городище

55 минут назад
Для быдлища
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

АО «ЛГЭК» возглавил 45-летний москвич Константин Драчук
#ЛГЭК
4
АО «ЛГЭК» возглавил 45-летний москвич Константин Драчук

42 минуты назад

Общество
Минстрой повысил цену «квадрата» жилья для Липецкой области на 2,3 тыс. рублей
#пособия
5
Минстрой повысил цену «квадрата» жилья для Липецкой области на 2,3 тыс. рублей

сегодня, 16:39

Общество
Пивные в Липецке будут закрывать ударом судейского молотка
#пивные бары
82
Пивные в Липецке будут закрывать ударом судейского молотка

сегодня, 16:14

Общество
Начался первый этап благоустройства Нижнего парка
#благоустройство
38
Начался первый этап благоустройства Нижнего парка

сегодня, 15:22

Общество
20 июля в Липецке пройдет фестиваль воздушных шаров
#День города
12
20 июля в Липецке пройдет фестиваль воздушных шаров

сегодня, 15:12

Общество
На улицах Меркулова и Водопьянова появились искусственные неровности
#дорожные движения
22
На улицах Меркулова и Водопьянова появились искусственные неровности

сегодня, 14:29

Общество