Общество

40 минут назад

«Зарушка, сейчас укольчик сделаем и пойдешь на своих ногах. Сделали. Вынесли труп!»

15 1342
#ветеринария
2
«Зарушка, сейчас укольчик сделаем и пойдешь на своих ногах. Сделали. Вынесли труп!»

Липчанка Алла Лачинова винит в смерти своей собаки ветеринарного врача.

- В «Ветеринарном лазарете» убили мою прекрасную, абсолютно здоровую собаку - кавказскую овчарку Зару. Привела ее к ветклинику здоровую, как лошадь. Она только хромала, наверное, неудачно выпрыгнула из автомобиля. Попросила посмотреть, что у нее с лапой, попросила сделать рентген. Мне бы самой додуматься - ну какой наркоз здоровой собаке? Но Роман Николаевич - врач, а я ему доверяла. В результате операции мою красавицу вынесли мертвой. Эта потеря для меня невосполнимая. Угробили здоровую собаку! Реву, не могу успокоиться.

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Это - рассказ липчанки Аллы Лачиновой. Она обратилась в GOROD48 с жалобой на врача «Ветеринарного лазарета» Романа Ролдугина. Женщина считает, что ее шестилетнюю любимицу убил непрофессионализм:

- Я очень хорошо относилась к врачу Роману Ролдугину, считала его чуть ли не самым лучшим ветврачем Липецка. А он угробил мою Зару! Причем он посмотрел и говорит, что у нее болят суставы, что, может, связка порвалась. Давай, мол, не будем делать рентген, сделаем только МРТ. Заплатишь за наркоз типа по-свойски. И мне бы тут самой сказать - нафига ей наркоз, но доверилась ему. Врач все-таки. Мы ж к ним с доверием идем, а не на убой. Никогда не забуду ее последнего взгляда, такого спокойного, умиротворенного. Она повернула голову ко мне и так долго-долго на меня посмотрела. Я говорю: «Зарушка, сейчас укольчик сделаем и пойдешь на своих ногах. Сделали. Вынесли труп!»

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Алла Лачинова утверждает, что собаке сделали наркоз, чтобы на томографе осмотреть суставы, но медикаментозный сон тут же остановил ее дыхательную активность и сердце. Потом собаку стали реанимировать, но без толку.

GOROD48 попытался получить ответ на вопрос о том, что привело к смерти здорового животного на операционном столе, у ветврача Ролдугина, но говорить что-то конкретное на этот счет он не стал. Мол, наркоз - такое дело… Позже уже нам позвонили из «Ветеринарной клиники» и попросили прислать вопросы, на которые мы бы хотели получить ответы.

И вот что получили (дословно, с сохранением орфографии и пунктуации):

«Хотим сообщить вам следующее: написание ложных сведений в интернете наказуемо, мы легко можем отсудить у вас до 1 миллиона, если суд признает, что вы написали ложь и оскорбление, а также способствовали распространению заведомо ложной информации. Помните об этом когда будете что-то писать. Обвинение в некачественных услугах, если нет решения суда, это тоже ложь.

По существу, ваших вопросов.

Первое, проводилась не операция, а диагностическое исследование в размере компьютерной томографии для постановки правильного диагноза и выбора последующей методики лечения.

К сожалению реакция организма на действие различных лекарственных средств непредсказуема в каждом индивидуальном случае и лабораторные методы в ветеринарии не могут определять эту чувствительность. Что бы минимизировать риски каждому животному перед наркозом проводится премедикация, но даже это не даёт гарантии негативных реакций.

Действительно любой препарат применяемый в анестезии мелких домашних животных обладает побочными действиям, именно поэтому проводится премедикация и ряд обязательных процедур для снижения риска осложнений и смертности во время процедур, связанных с анестезией.

На данный счет существует позиция и международная статистика, которая говорит о том, что анестезиологический риск в ветеринарной медицине очень трудно оценить из-за отсутствия исследований. Также очень сложно дифференцировать осложнения, ассоциированные с анестезией, от осложнений, ассоциированных с хирургической травмой и тяжелыми системными патологиями без проведения аутопсии.

Однако в нескольких странах были проведены исследования для выявления уровня смертности, связанной с анестезией. По результатам исследования, проведенного в Великобритании, в котором участвовали 98 036 собак и 79 178 кошек в период с июня 2002 г. по июнь 2004 г., выявили данный уровень смертности:

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* Система классификации физического состояния пациентов Американской ассоциации анестезиологов

Можно говорить о том, что (American Society of Anesthesiologists (ASA) Physical Status Classification System) смертность во время анестезии у собак сократилась вдвое, после публикации предыдущего исследования в 1990 г. За тот же период смертность в гуманной медицине во время анестезии снизилась в 25 раз (с 1/10000 до 1/250000).

В другом исследовании, проведенном во Франции, участвовали 3546 животных (собак и кошек) в период с 15 апреля 2008 г. по 15 апреля 2010 г. Общая смертность в данном исследовании составила 1,35 % (48 животных из 3546). Смертность здоровых животных (I–II категории ASA) составила 0,12 % (3 из 2602), больных животных (III–V категории ASA) – 4,77 % (45 из 944). Процент смертности в категориях ASA III, IV и V составил 2,90 %, 7,58 % и 17,33 % соответственно. Основным фактором, связанным с увеличением вероятности анестезиологической смертности в III–V категориях АSА, был плохой физикальный статус.

В исследовании, проведенном в Испании, участвовали 2012 собак в период с февраля 2007 г. по март 2008 г. Общая смертность составила 1,29 % (26 собак из 2012). Смертность здоровых животных (I–II категории ASA) составила 0,33 %, больных (III–V категории ASA) – 4,06 %. Большинство смертей произошло в послеоперационном периоде (20 собак, 77 %). Анализ показал, что высокая категория ASA ассоциирована с повышенным риском смертности. Использование опиоидов совместно с НПВП во время анестезии было связано с уменьшением риска.

В исследовании, проведенном в Соединенных Штатах Америки, участвовали 273 684 кошки (проведено 377 565 анестезиологических пособий) и 1 269 582 собаки (проведено 1 817 193 анестезиологических пособий) в период с 1 января 2010 г. по 31 марта 2013 г. Результат: 11 смертей/10000 анестезиологических пособий у кошек (424 кошки) и 5 смертей/10000 анестезиологических пособий у собак (982 собаки).

Диагностика является одной из самых важных составляющих в процессе лечения животных, без диагноза невозможно правильно лечить, да - это сложно и дорого, как и в гуманной медицине, но необходимо.

Окончательное решение о проведении или не проведением услуги всегда за владельцем, врач выполняет работу руководствуясь существующими стандартами, протоколами лечения и нормами действующего законодательства РФ, а проведение компьютерной томографии без введения животного в состояние анестезии невозможно - пациент должен быть полностью неподвижен.

Мы выражаем искрение слова соболезнования всем владельцам животных спасти которых нам не удалось, для нас это тоже трагедия. Скорбим вместе с вами».


15 1342
#ветеринария
2

Комментарии (16)

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Animal Planet

28 секунд назад
Очень жаль собаку,мои соболезнования. Несколько лет назад,моя принцесса начала прихрамывать,ей было больно наступать на лапку,пошли с ней к врачу,лапу проверили,все рекомендаций по лечению дали,и тут мне говорят что у моей собаки обезвоживание,ну что делать,раз доктор сказал,предложили капельницу,согласился,а сам подумал,какое обезвоживание может быть,собака активна,кушает и пьет как всегда. Ну да ладно,в этой же клинике,мою собаку спасли от энтерита,когда она была щенком.
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ПЛАТНАЯ поликлиника.

4 минуты назад
Мы вас так любим! Вот вам кофе и печенюшка. Надо сделать анализы (какие у нас есть в кабинетах, полную диагностику (всех наших врачей надо работой обеспечить) и провериться на укусы медуз (ну и что, что вы 3 года не были на море, у нас есть реагенты и нам их надо продавать). Вот вам счет, мы вас вылечили (хотя может вы и не болели).
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ПРОСТАЯ поликлиника

5 минут назад
У нас врачей нет, записывайтесь и примут через месяц. Ну а если у вас обмороки, головокружение и постоянная тошнота, не теряйте времени и идите в ПЛАТНУЮ.
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Гость

7 минут назад
Будем знать. куда нельзя обращаться. Спасибо за информацию.
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Дарина

7 минут назад
Мне кажется тут никто не виноват (( просто собака не перенесла наркоз. Может у нее были скрытые проблемы со здоровьем, я не оправдываю врача, вероятно исследования эти были лишними. Но сомневаюсь, что доктор специально имел цель убить собаку..
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Юлия

8 минут назад
У Ролдугина Романа Николаевича оперировались 3 раза!!! Очень благодарны ему, он спас мою собаку! Врачи в Ветеринарном Лазарете очень внимательные и самые лучшие в Липецке!Собаку очень жалко и представляю какое горе хозяйке.. Сама не представляю, что будет, если с моей что то случится... Но так голословно обвинять врача не стоит.
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Сокол

9 минут назад
У нас на Соколе хорошие вет.врачи.
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Ха

9 минут назад
Я так полагаю это наверно на 10 микрарайоне делали , они там всех гонят на мрт , типа разрыв крестцовых связок и всем операцию всучивают
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Да уж!

11 минут назад
Не зная всех подробностей судить не берусь. Но отписку писали идиоты! Говорю это как медик и юрист в одном флаконе.
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Сказочный путиноид

13 минут назад
Негде в Липецке лечить собак. Это давно известно. Людей, впрочем, тоже.
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