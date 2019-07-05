Липчанка Алла Лачинова винит в смерти своей собаки ветеринарного врача.

- В «Ветеринарном лазарете» убили мою прекрасную, абсолютно здоровую собаку - кавказскую овчарку Зару. Привела ее к ветклинику здоровую, как лошадь. Она только хромала, наверное, неудачно выпрыгнула из автомобиля. Попросила посмотреть, что у нее с лапой, попросила сделать рентген. Мне бы самой додуматься - ну какой наркоз здоровой собаке? Но Роман Николаевич - врач, а я ему доверяла. В результате операции мою красавицу вынесли мертвой. Эта потеря для меня невосполнимая. Угробили здоровую собаку! Реву, не могу успокоиться.Это - рассказ липчанки Аллы Лачиновой. Она обратилась в GOROD48 с жалобой на врача «Ветеринарного лазарета» Романа Ролдугина. Женщина считает, что ее шестилетнюю любимицу убил непрофессионализм:- Я очень хорошо относилась к врачу Роману Ролдугину, считала его чуть ли не самым лучшим ветврачем Липецка. А он угробил мою Зару! Причем он посмотрел и говорит, что у нее болят суставы, что, может, связка порвалась. Давай, мол, не будем делать рентген, сделаем только МРТ. Заплатишь за наркоз типа по-свойски. И мне бы тут самой сказать - нафига ей наркоз, но доверилась ему. Врач все-таки. Мы ж к ним с доверием идем, а не на убой. Никогда не забуду ее последнего взгляда, такого спокойного, умиротворенного. Она повернула голову ко мне и так долго-долго на меня посмотрела. Я говорю: «Зарушка, сейчас укольчик сделаем и пойдешь на своих ногах. Сделали. Вынесли труп!»Алла Лачинова утверждает, что собаке сделали наркоз, чтобы на томографе осмотреть суставы, но медикаментозный сон тут же остановил ее дыхательную активность и сердце. Потом собаку стали реанимировать, но без толку.GOROD48 попытался получить ответ на вопрос о том, что привело к смерти здорового животного на операционном столе, у ветврача Ролдугина, но говорить что-то конкретное на этот счет он не стал. Мол, наркоз - такое дело… Позже уже нам позвонили из «Ветеринарной клиники» и попросили прислать вопросы, на которые мы бы хотели получить ответы.И вот что получили (дословно, с сохранением орфографии и пунктуации):