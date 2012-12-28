Два человека погибли за выходные дни на дорогах области

За пятницу и выходные дни на дорогах Липецкой области два человека погибли и 24 — получили травмы.



Как сообщает областное управление ГИБДД, 10 мая в Усманском районе на дороге Усмань – Девица – Крутченская Байгора столкнулись автомобили «Шевроле» с 18-летним водителем и «Ауди» под управлением 33-летнего водителя. В аварии пострадали водитель и 17-летняя пассажирка «Шевроле» и 20-летняя пассажирка «Ауди».В тот же день в Елецком районе на трассе «Дон» 23-летняя девушка за рулем «Дэу» въехала в движущийся спереди «ВАЗ-2104» 58-летнего водителя. В аварии пострадали оба водителя и 29-летний пассажир «Дэу».11 мая в Хлевенском районе на трассе «Дон» 48-летний водитель автомобиля «Ситроен» не справился с управлением и въехал в столб. В аварии погибла 36-летняя пассажирка автомобиля, получили травмы водитель и два мальчика 14-ти и 11-ти лет.12 мая в Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков столкнулись «ВАЗ-2106» с 74-летним мужчиной за рулем и «Киа» под управлением 38-летнего водителя. В столкновении пострадали водитель и три пассажирки «ВАЗа», в том числе 8-летняя девочка. После оказания помощи их отпустили домой.В тот же день в Воловском районе на дороге Волово – Юрские Дворы столкнулись «Рено» под управлением 46-летнего мужчины и «Лада Гранта» с 23-летним водителем. В аварии пострадали водитель и пассажир «Рено» и два пассажира «Гранты». С травмами их доставили в больницу.Вечером 12 мая на улице Костенко в Ельце 21-летний водитель «Лады Весты» сбил 62-летнего мужчину, который от полученных травм погиб на месте.