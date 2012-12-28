В Липецкой области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 30%

А вот грипп вообще не регистрировали.

За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели около 2,3 тысячи человек, случаев гриппа не зарегистрировано. Коронавирус выявили у 51 человека, что на 30% больше, чем на предыдущей неделе.По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, количество заболевших ОРВИ, наоборот, уменьшилось на 18,4% по сравнению с предыдущей неделей. Заболеваемость также оказалась на 30% ниже эпидпорога.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 63% всех случаев ОРВИ.Сейчас в Липецкой области циркулируют респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.