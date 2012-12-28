Здоровье
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12 минут назад
В Липецкой области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 30%
А вот грипп вообще не регистрировали.
По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, количество заболевших ОРВИ, наоборот, уменьшилось на 18,4% по сравнению с предыдущей неделей. Заболеваемость также оказалась на 30% ниже эпидпорога.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 63% всех случаев ОРВИ.
Сейчас в Липецкой области циркулируют респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.
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