Трехметровая пицца была вкусной, а Кобзев – бесподобным, но «Металлург» всё равно проиграл «Ротору»
Общество
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27 минут назад
В Становлянском округе объявлена угроза атаки БПЛА
Жителей просят оставаться дома и не подходить к окнам.
В Липецкой области в 03:50 был введен режим воздушной опасности. Спустя две минуты губернатор Игорь Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА на территории Становлянского округа.
«Оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание. Находитесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА». При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Сообщите о месте падения БПЛА или его обломков по телефону 112», – рекомендуют жителям.
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