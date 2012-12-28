В Становлянском округе объявлена угроза атаки БПЛА

Жителей просят оставаться дома и не подходить к окнам.

В Липецкой области в 03:50 был введен режим воздушной опасности. Спустя две минуты губернатор Игорь Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА на территории Становлянского округа.

«Оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание. Находитесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА». При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Сообщите о месте падения БПЛА или его обломков по телефону 112», – рекомендуют жителям.