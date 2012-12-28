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148
27 минут назад

В Становлянском округе объявлена угроза атаки БПЛА

Жителей просят оставаться дома и не подходить к окнам.

В Липецкой области в 03:50 был введен режим воздушной опасности. Спустя две минуты губернатор Игорь Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА на территории Становлянского округа. 

«Оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание. Находитесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА». При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Сообщите о месте падения БПЛА или его обломков по телефону 112», – рекомендуют жителям. 
БПЛА
воздушная тревога
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