В Липецкой области заработала «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
Происшествия
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44 минуты назад
В Данковском районе зарезали 64-летнего мужчину
Подозреваемый в убийстве задержан.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Задержан 46-летний подозреваемый — собутыльник убитого мужчины.
«Между нетрезвыми мужчинами произошел конфликт, во время которого гость нанес хозяину квартиры три удара ножом, причинив смертельные колото-резаные ранения. Подозреваемый с места преступления скрылся.
Потерпевшего без признаков жизни обнаружили родственники и обратились в правоохранительные органы», — рассказали в СК.
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