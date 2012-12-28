В Данковском районе зарезали 64-летнего мужчину

Подозреваемый в убийстве задержан.

10 мая в частном доме села Ягодное Данковского района было обнаружено тело 64-летнего мужчины с колото-резаными ранениями.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Задержан 46-летний подозреваемый — собутыльник убитого мужчины.«Между нетрезвыми мужчинами произошел конфликт, во время которого гость нанес хозяину квартиры три удара ножом, причинив смертельные колото-резаные ранения. Подозреваемый с места преступления скрылся.Потерпевшего без признаков жизни обнаружили родственники и обратились в правоохранительные органы», — рассказали в СК.