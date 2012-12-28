21-летний липчанин хотел заработать на инвестициях в газовую промышленность и перевёл мошенникам 1,9 миллиона рублей
Происшествия
395
50 минут назад
2
Грязинца оштрафовали за публикацию во «ВКонтакте»
Мужчина настаивал в суде, что изображение татуировки он выложил для дискуссии на религиозные темы.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 20 февраля этого года в ходе мониторинга интернета грязинские полицейские заметили что один из подписчиков группы «Подслушано Грязи» во «ВКонтакте» на своей странице разместил для всеобщего просмотра изображение нацистской символики.
В суде грязинец вину не признал. Он рассказал, что уже 10 лет — с 2014 года увлекается религиоведением, и изображение, за которое его судят, является не нацисткой символикой, а религиозным знаком. Также он настаивал, что это изображение выложено им не для пропаганды нацизма, а для дискуссии на религиозные темы, которая не содержит признаков оправдания или пропаганды нацистской идеологии.
Тем не менее, суд признал грязинца виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал на 1000 рублей.
0
0
0
0
0
Комментарии (2)