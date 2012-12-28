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395
50 минут назад
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Грязинца оштрафовали за публикацию во «ВКонтакте»

Мужчина настаивал в суде, что изображение татуировки он выложил для дискуссии на религиозные темы.

Грязинский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 20 февраля этого года в ходе мониторинга интернета грязинские полицейские заметили что один из подписчиков группы «Подслушано Грязи» во «ВКонтакте» на своей странице разместил для всеобщего просмотра изображение нацистской символики.

В суде грязинец вину не признал. Он рассказал, что уже 10 лет — с 2014 года увлекается религиоведением, и изображение, за которое его судят, является не нацисткой символикой, а религиозным знаком. Также он настаивал, что это изображение выложено им не для пропаганды нацизма, а для дискуссии на религиозные темы, которая не содержит признаков оправдания или пропаганды нацистской идеологии.

Тем не менее, суд признал грязинца виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал на 1000 рублей.
экстремизм
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Комментарии (2)

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Юрист
20 минут назад
Совершено гнилая отмазка. В цивилизованных странах лет на 5 бы уехал на стройки капитализма.
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zzloyzz
26 минут назад
Я не дискутирую на религиозные темы по религиозно-философским соображениям.
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