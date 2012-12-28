Грязинца оштрафовали за публикацию во «ВКонтакте»

Мужчина настаивал в суде, что изображение татуировки он выложил для дискуссии на религиозные темы.

Грязинский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 20 февраля этого года в ходе мониторинга интернета грязинские полицейские заметили что один из подписчиков группы «Подслушано Грязи» во «ВКонтакте» на своей странице разместил для всеобщего просмотра изображение нацистской символики.В суде грязинец вину не признал. Он рассказал, что уже 10 лет — с 2014 года увлекается религиоведением, и изображение, за которое его судят, является не нацисткой символикой, а религиозным знаком. Также он настаивал, что это изображение выложено им не для пропаганды нацизма, а для дискуссии на религиозные темы, которая не содержит признаков оправдания или пропаганды нацистской идеологии.Тем не менее, суд признал грязинца виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал на 1000 рублей.