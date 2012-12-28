52-летняя ельчанка украла у соседки телевизор за 120 000 рублей

Дверь в квартиру была не заперта.

6 мая в Ельце полицию обратилась 26-летняя женщина с заявлением о краже телевизора за 120 000 рублей. При этом дверь в квартиру была не заперта.Как сообщает ОМВД России по Ельцу, в краже подозревают 52-летнюю соседку потерпевшей. Она знала, что дверь соседской квартиры повреждена и не закрывается на замок, и в отсутствие хозяйки решила похитить оттуда телевизор и оставить его себе.Телевизор изъят. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи — до шести лет лишения свободы.