21-летний липчанин хотел заработать на инвестициях в газовую промышленность и перевёл мошенникам 1,9 миллиона рублей
Происшествия
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сегодня, 13:51
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52-летняя ельчанка украла у соседки телевизор за 120 000 рублей
Дверь в квартиру была не заперта.
Как сообщает ОМВД России по Ельцу, в краже подозревают 52-летнюю соседку потерпевшей. Она знала, что дверь соседской квартиры повреждена и не закрывается на замок, и в отсутствие хозяйки решила похитить оттуда телевизор и оставить его себе.
Телевизор изъят. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи — до шести лет лишения свободы.
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