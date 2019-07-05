В России

30 минут назад

Вскрыт новый способ мошенничества через банкоматы

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#мошенничество #банкомат
Вскрыт новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России предупреждает кредитные организации.

Банк России в прошлом году обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов. Об этом говорится в обзоре регулятора основных типов компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2018 году, презентованном на Международном финансовом конгрессе, пишет «Прайм».

Алгоритм данной атаки достаточно простой, уточняют РИА Новости. Сначала в банкомате выбирается тип операции - перевод между физлицами и указывается номер карты получателя. Банк - владелец устройства самообслуживания инициирует операцию и одновременно направляет два авторизационных сообщения: банку-получателю и банку-отправителю. Инициатору практически одновременно приходит одобрение от обоих банков, после чего выполняется фактический перевод: увеличивается сумма на карте получателя, одновременно с этим удерживается такая же сумма у отправителя.

Однако сценарий перевода в банкомате при этом еще не закончен. Банкомат запрашивает подтверждения у отправителя на списание комиссионных за операцию, однако он не дает согласия, и банк-инициатор отправляет сообщение о возврате в банк-отправитель и банк-получатель. В результате "заморозка" средств снимается, но средства уже выведены получателем.


В ЦБ советуют банкам для минимизации рисков таких атак проверять корректность сценариев работы банкоматов, в первую очередь, отправка сообщения о возврате средств в банк отправителя средств должна происходить только после успешного завершения операции возврата в сторону банка получателя.

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#мошенничество #банкомат

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