Липчане присоединятся к театральному марафону

Он проходит в рамках Года театра.

Липецкая область присоединится к участию во Всероссийском театральном марафоне, который стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке страны – Калининграде.



Как сообщил GOROD48 пресс-секретарь Липецкого драматического театра Антон Тельпов, в ходе марафона региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику.



Помимо показов спектаклей в регионах проходят фотовыставки, мастер-классы и творческие встречи с актерами, режиссерами и руководителями театров. В Центральном Федеральном округе театральный марафон стартовал 5 июня в Воронеже. Далее символ года перейдет Липецкому драматическому театру, который 11 июля на главной театральной сцене Тамбова передаст его этому региону.



В течение трех дней Липецкий театр будет играть спектакли для тамбовчан – «Жениться Вам надо, барин» (В. Соллогуба и Н. Некрасова), «Мужской стриптиз» (Б. Бужора) и «Принцессу и свинопас» (Г.-Х. Андерсена).





