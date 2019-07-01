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Труп похищенного мужчины нашли в болоте
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По «горячим следам» задержаны возможные преступники.
В Медынском районе Калужской области,в 12 км от деревни Гусево, в болотистой местности был обнаружен труп. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили ход событий и воссоздали обстоятельства преступления. Сотрудники полиции по "горячим следам" задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении человека и убийстве, сообщает «Калуга — Поиск». Это ранее судимые мужчины из Медынского района – 27 и 35 лет.
Преступление было совершено в ходе бытового конфликта, считают правоохранители. Расследованием уголовного дела будет заниматься Следственный комитет
Преступление было совершено в ходе бытового конфликта, считают правоохранители. Расследованием уголовного дела будет заниматься Следственный комитет
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