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Труп похищенного мужчины нашли в болоте

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#похищение #убийство
Труп похищенного мужчины нашли в болоте

По «горячим следам» задержаны возможные преступники.

В Медынском районе Калужской области,в 12 км от деревни Гусево, в болотистой местности был обнаружен труп. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили ход событий и воссоздали обстоятельства преступления. Сотрудники  полиции по "горячим следам" задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении человека и убийстве, сообщает «Калуга — Поиск». Это ранее судимые мужчины из Медынского района – 27 и 35 лет.

Преступление было совершено в ходе бытового конфликта, считают правоохранители. Расследованием уголовного дела будет заниматься Следственный комитет
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#похищение #убийство

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