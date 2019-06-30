«Застывшее время»: Троекуровская ГЭС

Одна из самых интересных достопримечательностей Липецкой области находится в Лебедянском районе.



Троекуровская ГЭС была построена на реке Красивая Меча в 1953 году. Гидроэлектростанция имени Сталина близ села Троекурово проработала всего 20 лет - в 1974 ее закрыли, и постепенно она начала разрушаться.



Сейчас это место - одна из любимых как липчанами, так и туристами достопримечательностей региона. Хотя село Троекурово славится не только ГЭС, но и монастырём, этот выпуск посвящён истории и нынешнему состоянию Троекуровской ГЭС.



