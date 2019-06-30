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20 минут назад

«Застывшее время»: Троекуровская ГЭС

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#Застывшее время

Одна из самых интересных достопримечательностей Липецкой области находится в Лебедянском районе.

Троекуровская ГЭС была построена на реке Красивая Меча в 1953 году. Гидроэлектростанция имени Сталина близ села Троекурово проработала всего 20 лет - в 1974 ее закрыли, и постепенно она начала разрушаться.

Сейчас это место - одна из любимых как липчанами, так и туристами достопримечательностей региона. Хотя село Троекурово славится не только ГЭС, но и монастырём, этот выпуск посвящён истории и нынешнему состоянию Троекуровской ГЭС.

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#Застывшее время

Комментарии (1)

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Вот так

14 минут назад
Скоро и вся Россия, как троекуровская ГЭС .
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